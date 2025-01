El PP lamenta que Sánchez no censure a Maduro, un "dictador vivo", y "desvíe la atención" con los actos de Franco

El PP ha cargado este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su iniciativa de recordar a lo largo de 2025 los 50 años de la muerte de Francisco Franco mientras que se resiste a "rechazar a los dictadores vivos", en referencia a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Maduro será investido el próximo viernes de nuevo presidente del país pese a las numerosas denuncias de fraude electoral hechas por la oposición venezolana.Tanto Maduro como el líder opositor Edmundo González, que ha sido reconocido como presidente electo por varios gobiernos (no es el caso del español), se adjudican la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ve al Ejecutivo de Sánchez "hacer oposición a un dictador muerto" en vez de "rechazar a los dictadores vivos". "Si Alberto Núñez Feijóo fuera hoy presidente del Gobierno, el Gobierno de España habría reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, caiga quien caiga y frente a intereses más o menos espurios que pueda haber en sentido contrario", ha añadido.

Para Sémper, este 2025 no hay nada que celebrar en España, porque todos los hitos históricos (ley para la reforma política, las primeras elecciones, la Constitución...) se produjeron en los años posteriores. "En el año 1975 no había democracia en España. Es mentira, es un bulo. No hubo democracia en España en 1975", ha subrayado. El portavoz ha añadido que, si Sánchez no se espera a celebrar las primeras elecciones (1977), es porque sabe que "no va a ser presidente del Gobierno" ese año "y tiene que buscar efemérides raras para protagonizarlas".

El PP ha decidido no participar en el primer acto que, este miércoles, 8 de enero, abrirán los "50 años de España en libertad" en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Preguntado sobre si el PP contraprogramará al Gobierno con otros actos a lo largo de este año, Sémper lo ha negado y ha dicho que eso sería un "juego de corto recorrido" y "burdo".

La Constitución de 1978 y su longevidad

En otro momento de la rueda de prensa y siguiendo con ese tema, Sémper ha afirmado que "este año, la Constitución de 1978 se convierte en la más longeva de la historia de España". "¿Han oído hablar a Sánchez de esto?", se ha preguntado de forma retórica. No obstante, la Carta Magna de 1978 no se convertirá en la más longeva hasta 2026. Va a igualar en años (47) si acaso a la de 1876, que estuvo en vigor entre el 30 de junio de 1876 y el 13 de septiembre de 1923, cuando dio el golpe de Estado Primo de Rivera.