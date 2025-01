Miguel Ángel Rodríguez reconoce en el Supremo que difundió el correo en el que el fiscal respondía a la propuesta de acuerdo del novio de Ayuso

La mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha admitido este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que él difundió a varios medios de comunicación el correo en el que el fiscal del caso que investigaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso contestaba a la propuesta de acuerdo que le había mandado la defensa del empresario para evitar llegar a juicio. La difusión de datos personales del mensaje previo, en el que el abogado Carlos Neira ofrecía el pacto a la Fiscalía, es el que ha originado la causa que se instruye en el alto tribunal contra el fiscal general del Estado. Rodríguez ha asegurado que "desconocía" ese primer e-mail e ha insistido en que el propio fiscal del caso tampoco lo mencionaba en su respuesta.

El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña ha declarado por espacio de tres cuartos de hora como testigo a petición de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general. Los Servicios jurídicos del Estado le apuntan como responsable de una primera filtración, la del correo electrónico en el que la Fiscalía de Madrid respondía a la propuesta del empresario Alberto González Amador para llegar a un pacto que evitara llegar a juicio, junto a un comentario relativo a que al fiscal del caso, Julián Salto, le habrían prohibido "desde arriba" cerrar el pacto para perjudicar a la pareja de la presidenta, extremo que el testigo ha ratificado sin problema alguno.

El político, que hace tiempo no comparece directamente ante los medios, no ha dejado pasar la oportunidad que le ofrecían los que aguardaban a conocer su declaración en el Supremo para asegurar delante de las cámaras que "con independencia" de su declaración, "el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado de manera ejemplar para que a nadie se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español" y más para utilizarlo políticamente contra su pareja, extremo del que responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llamó "creador de la trama de corrupción que le rodea".

En este sentido, ahondó en la línea mantenida por la propia presidenta madrileña y consideró "evidente que si González Amador no fuera el novio de Ayuso hacía tiempo que este asunto lo habría resuelto Hacienda". "Por eso digo que el presidente del Gobierno ha diseñado una operación política contra un rival político y eso no puede tolerarse en democracia", insistió antes de explicar que su comparecencia se había prolongado más porque las defensas y la fiscal del caso le preguntaron reiteradamente sobre los mismos extremos. Y no dudó en calificar de "idiotez" la denuncia del PSOE por supuestamente haber difundido datos de periodistas de El País, porque, dijo, que sus nombres se conocen con solo leer el periódico.

A su llegada al alto tribunal, unos veinte minutos antes de la hora a la que había sido citado, Rodríguez se permitió atender a los periodistas que le aguardaban. Ha explicado que comparece "como testigo, sin asistencia legal y obligado a decir la verdad a todo lo que pregunten", y ha asegurado que "no ha hablado" con la presidenta madrileña antes de acudir a la citación. "La verdad siempre pa'lante", ha manifestado para concluir que no teme resultar imputado tras la denuncia que le interpuso este martes el PSOE por difundir datos personales de dos periodistas que investigaban el caso de fraude de la pareja de Díaz Ayuso, y de la que aún no ha sido oficialmente notificado, por lo que ha dicho ignorar sus extremos.

Además de él también serán interrogados como testigos el periodista Esteban Urreiztieta (El Mundo), que fue el primero en informar del pacto, pero atribuyendo su iniciativa al fiscal del caso, Julián Salto, en vez de a la defensa, que fue de quien en realidad partió. Después ha comparecido Alfonso Pérez Medina (La Sexta), que fue uno de los informadores que dio cuenta horas después del comunicado original que el abogado del empresario remitió a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, en el que reconocía dos delitos contra Hacienda y ofrecía la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Probablemente ambos se acogerán a su derecho a no revelar sus fuentes.

El juez Hurtado les ha llamado a declarar antes de escuchar en los próximos días, también como testigos, a la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que se opuso a informar con tanto detalle del intento de acuerdo, y el fiscal del caso, así como los responsables de comunicación de fiscalía que tuvieron relación con la nota de prensa que se difundió. El magistrado considera que escuchar a los testigos es imprescindible antes de llamar a declarar a los propios investigados: el fiscal general y la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

La nota de prensa que se emitió para contrarrestar lo que desde Fiscalía General se consideró un "bulo" contenía datos extractados del correo electrónico en el que el abogado Carlos Neira proponía el acuerdo, lo que dio lugar a una gran polémica política y originó la interposición de querellas contra la responsable de la Fiscalía Provincial y el fiscal Salto tanto por parte de Alberto González Amador como por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que vio en lo ocurrido un ataque al derecho de defensa.

Finalmente, y tras encontrar indicios de que el fiscal general podría haber participado en la revelación a la prensa del intercambio de correos entre el abogado del empresario y la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevó una exposición razonada al Supremo, que abrió contra él un procedimiento penal.

Tras su declaración en el Supremo, Rodríguez se incorporará al retiro en el que se encuentra Ayuso con todo su Gobierno. Hoy se reúne Ayuso con todos los consejeros del Gobierno regional, como hacen cada año en el inicio de curso, en la Residencia Santillana de Manzanares El Real para analizar las líneas de actuación y trabajo del ejecutivo autonómico para este 2025, informa Elena Marín.