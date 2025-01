Los cargos de confianza de Prohens cuestan 900.000 euros más que con Armengol

El Govern que lidera Marga Prohens gastó en 2024 algo más de 12 millones de euros en altos cargos y personal eventual entre consellerias, sector público, IB-Salut y otros organismos. Son 900.000 euros más que el anterior Govern del Pacto, encabezado por el PSIB-PSOE. Comparando los datos de 2024 (el primer año completo de Prohens) con los de 2022 (el último completo de Francina Armengol), se ve que el Ejecutivo del PP destinó un 8% más a pagar nóminas del personal de primera línea que la anterior legislatura.

En concreto, son 12.010.341 euros frente a 11.115.566, lo que arroja una diferencia de 894.775 euros. En lo que se refiere al gasto de Presidencia y las consellerias, la estructura de Prohens y la de Armengol supuso prácticamente el mismo gasto en personal de confianza: 8,4 millones.

Al anunciar la composición de su Govern (con una conselleria menos), Prohens presumió de que se ahorraría un millón al año pero las cifras de 2024 muestran que al final el gasto en altos cargos y asesores de las consellerias se ha mantenido. Si se cuenta el resto de la primera línea de la administración se ha gastado más.

Según Transparencia, el actual Govern tiene cinco personas menos en primera línea que el anterior, pero les paga más. Cabe recordar que el Ejecutivo aprobó una subida del 7,5% en 2024 para estos cargos aduciendo que los funcionarios habían experimentado subidas mayores. El conseller Costa admitió que además era un incentivo para encontrar personas dispuestas a asumir estos puestos de responsabilidad.

Además, en su primer intento fallido de presupuestos para 2025 el PP trató también de incluir una enmienda para dar otro plus a los consellers que no son diputados. También se puso sobre la mesa recuperar el plus para que los altos cargos del Govern que residen en la península puedan cobrar un sobresueldo extra de hasta 22.000 euros al año.

193 directivos públicos y trabajadores eventuales

El listado de Transparencia señalan que el actual Ejecutivo (entre consellerias, IB-Salut, empresas públicas y entes autónomos) tiene 193 directivos públicos y trabajadores eventuales, frente a los 198 del Govern socialista.

En lo que sí se gasta menos ahora (un 52% menos) es en indemnizar a cargos con residencia en las otras islas (en 2024 eran ocho personas y en 2022, once) . Transparencia refleja que el año pasado se abonaron 89.359 euros por este concepto, entre la indemnización fija de 6.000 euros y los gastos de alojamiento y transporte que se han de justificar y pueden llegar a 12.000 euros (tope al que han llegado dos cargos de la conselleria del Mar: Beatriz Estopiñán y Emeterio Moles).

En 2022, año Armengol, el gasto en estas indemnizaciones llegó a los 136.368 euros (aquel año solo el conseller de Fondos Europeos, Miquel Company, reclamó y cobró la cuantía máxima y cobró hasta 18.000 euros).

