La ruptura presupuestaria de Vox y PP amenaza con adelanto electoral en Extremadura y Murcia

El bloqueo de Vox a las cuentas autonómicas de 2025 en las comunidades donde gobierna o apoya al PP coloca a la Junta de Extremadura frente a la prórroga presupuestaria y abre un escenario incierto en la política regional, que se acerca cada vez más a la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. Es el fantasma que sobrevuela esta legislatura y ni siquiera en momentos tan decisivos como la ruptura de la coalición de gobierno entre el PP y Vox ha tomado tanto protagonismo como ahora.

Desde el propio Ejecutivo reconocen ya que la opción "está sobre la mesa" y todos los partidos asumen el discurso asegurando estar preparados para el "combate". Incluso el PSOE, pese a la guerra interna que cuestiona el liderazgo de Miguel Ángel Gallardo y con un proceso de primarias en ciernes.

Tras quedar su gobierno en minoría el pasado julio, la propia María Guardiola desechó desde el primer momento el adelanto electoral, pero ahora es el propio Ejecutivo quien reconoce que esta opción que permite el Estatuto de Autonomía "está sobre la mesa". "Habrá que valorarlo, reflexionarlo y pensar siempre en lo mejor para Extremadura", señala el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, que lamenta que Vox decida "desde Madrid y sin pisar el territorio" bloquear los presupuestos.

Desde Vox, su líder en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, matiza que las negociaciones para aprobar las cuentas no están rotas, sino "suspendidas" a la espera de que "el PP rectifique y rompa el acuerdo de inmigrantes ilegales". Si finalmente esto ocurre, cree que todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo en el trámite de enmiendas parciales (la votación final del proyecto de ley está prevista para el 24 de enero), pero en cualquier caso avisa que su formación está preparada si se produjera ese adelanto.

Negociaciones "suspendidas"

En Murcia, el Gobierno regional, a 5 de diciembre, aún no ha llamado al principal grupo de la oposición para sentarse a negociar los presupuestos de 2025, a pesar de que ha subrayado en varias ocasiones que hablaría "con todos" y de que el propio presidente autonómico, Fernando López Miras, le dijo al líder del PSOE murciano, José Vélez, que tendría "su foto", aceptando así la reunión demandada por él para tratar las cuentas de la Comunidad.

El PSOE niega que se hayan sentado con el PP, como ha insinuado el presidente provincial de Vox. Tanto el PP como el Ejecutivo regional han negado en varias ocasiones que se fuera a producir un adelanto electoral. Sin embargo, José Ángel Antelo indicó en una rueda de prensa ofrecida este jueves en la sede de su partido que "el señor López Miras puede decir una cosa cien veces y luego acabar haciéndola, como cuando dijo que no íbamos a estar en un Gobierno de coalición y luego estuvimos".

Fuentes de la formación de Abascal sí que han reconocido en privado a 'La Opinión de Murcia' que ven posible un adelanto electoral en 2025.

"Elemento desestabilizador"

En Baleares, el Govern de Marga Prohens ha cargado duramente contra Vox acusándoles de ser "un elemento desestabilizador" en la política tras tumbar en primera instancia los presupuestos autonómicos, pero ha descartado convocar elecciones anticipadas. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha acusado a los de Abascal de actuar "de forma profundamente irresponsable" y asegura que la decisión de romper las negociaciones presupuestarias en las islas se ha ordenado desde Madrid.

Respecto a cómo queda la relación del Govern con Vox para lo que resta de legislatura y si se plantean la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en Baleares, Costa ha explicado que es una opción que no está encima de la mesa y que el Ejecutivo seguirá negociando con todos los grupos para intentar llegar a acuerdos y sacar adelante sus propuestas.

Las cuentas de la reconstrucción

Con todo, la situación más perentoria se produce en la Comunidad Valenciana donde el Consell se queda solo para aprobar los presupuestos de 2025, que deberán ser los de la reconstrucción tras los efectos devastadores de la DANA. El gobierno de Carlos Mazón, en minoría parlamentaria desde verano, no tiene ahora mismo ningún grupo político en quien poder apoyarse para sacar adelante en las Corts las cuentas del próximo ejercicio después de que la dirección nacional de Voxdejara en suspenso ayer las negociaciones en los territorios donde el PP necesita sus votos, como la Comunitat Valenciana. El PSPV y Compromís ya han anunciado su rechazo en la coyuntura actual.

Antes de la DANA, el Ejecutivo autonómico barajaba una prórroga presupuestaria ante un eventual rechazo de Vox al proyecto de ley e incluso voces del PPCV rebajaban sus consecuencias políticas para el president, al considerar que las cuentas actuales daban margen para gobernar un año más. Pero los brutales efectos de la riada obligan a rehacer aquellas cuentas para poder dar cobertura a todas las ayudas e inversiones derivadas del desastre.

Pocos minutos antes de que trascendiera el miércoles la decisión de Vox, la portavoz del Consell, Susana Camarero, había tratado de quitar carga política al debate, llevando el foco a la recuperación. Camarero llamó a la "responsabilidad" y al "sentido común" de los grupos políticos en las Corts para poder sacar adelante unos presupuestos que "poco tienen que ver" con los que estaban a punto de presentarse cuando la dana arrasó Valencia.

Según la vicepresidenta primera, las nuevas cuentas no tendrán "color político". Pero desde la izquierda, tanto PSPV como Compromís han cerrado la puerta a dar apoyo a las cuentas del gobierno de Mazón. Los socialistas sí tendieron la mano en un primer momento y ofrecieron sus votos. Pero ahora, indican fuentes de la formación, esta etapa ya ha quedado superada y no se dará apoyo a los presupuestos mientras Mazón siga en el Palau. El PSPV no se cierra a poder respaldar unas cuentas del PP, pero siempre con la exigencia previa de que Mazón dé un paso al lado. En el partido socialista todavía escuece la respuesta del PPCV a la oferta inicial lanzada por Diana Morant a la semana de la tragedia. En el PSPV entienden que los populares denostaron un ofrecimiento «sincero» al vincularlo a un intento de lograr a cambio apoyos para los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez.