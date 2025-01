Edmundo González confirma que "muy pronto" viajará a Venezuela para "recuperar la democracia"

El candidato presidencial venezolano Edmundo González ha confirmado este viernes que "muy pronto" viajará a Venezuela, un anuncio que llega justo después de que Nicolás Maduro haya jurado el cargo en la capital, Caracas.

"Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia", ha subrayado en un vídeo publicado en redes sociales en el que dice que trabaja en su regreso.

En este sentido, González ha asegurado que el presidente Nicolás Maduro "ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio". "Consuma un golpe de Estado. Se autocorona dictador", ha sentenciado.

Asimismo, se ha referido a que en la toma de posesión no le ha acompañado el pueblo ni "ningún gobierno que se respete como democrático", sino solo "dictadores" como los de Cuba o Nicaragua, en alusión a los presidentes Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega.

El veterano opositor ha dicho además que tiene "el deber" de "defender" el "compromiso" del pueblo venezolano expresado en las urnas, por lo que sigue coordinando "todos los factores indispensables para garantizar el retorno a la libertad".

De igual forma, ha recalcado que durante la jornada de este viernes se ha producido el "reconocimiento" de Israel y varios países occidentales han anunciado sanciones "a nivel multinacional". "La ola de apoyos sigue creciendo", ha agregado.

"La decisión de cerrar las fronteras del país y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer contra nuestra líder (Machado), donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente. Esto solo habla de su cobardía y de su ausencia de escrúpulos", ha apuntado.

González llama a los militares a "desconocer órdenes ilegales"

Por otro lado, ha instado a los cuerpos militares y policiales a cesar "la represión", mientras que también ha hecho un llamamiento a las instituciones nacionales a "desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder".

"Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer las órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular", ha resaltado González.

Finalmente, ha trasladado su agradecimiento a aquellos gobiernos que le reconocen como presidente electo. "A los que no lo han hecho, les recuerdo que en esta hora grave, en la lucha por la libertad, no queda espacio para la neutralidad", ha zanjado.

Una llegada frustrada

Sus palabras se producen después de que la líder opositora María Corina Machado haya confirmado que ha estado en contacto con González en los últimos días mientras el veterano opositor llevaba a cabo una gira por todo el continente americano y cuya última parada ha sido República Dominicana, pero que le ha pedido que no viaje a Venezuela por el posible peligro a su integridad.

"En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo su sistema de seguridad. Hemos evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen", ha explicado Machado poco antes.

Venezuela celebró a finales de julio unas elecciones presidenciales en las que el oficialismo otorgó la victoria a Maduro, si bien la oposición denunció fraude en el recuento de votos y reivindicó el triunfo de González, respaldado por parte de la comunidad internacional.

Aunque González había asegurado que viajaría este viernes a Venezuela para tomar posesión del cargo, finalmente no ha sido así. Maduro, por su parte, que también había asegurado que juramentaría como presidente del país, ha recibido la banda presidencial en un acto en la Asamblea Nacional en Caracas rodeado de autoridades y representantes de más de un centenar de países.