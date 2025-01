El juez Peinado reclama a las entidades bancarias información de los saldos y movimientos bancarios de Begoña Gómez entre 2019 y 2024

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga posibles delitos de corrupción cometidos por la esposa del presidente del Gobierno ha solicitado a las entidades bancarias en las que han aparecido "nuevas cuentas bancarias" de Begoña Gómez identificadas" por la Guardia Civil a mediados del pasado mes de diciembre faciliten "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases" durante un periodo de cinco años, entre diciembre de 2019 y el pasado 18 de noviembre.

En su resolución, a la que ha tenido este diario, añade que la información será facilitada exclusivamente en soporte informático y que, con el objetivo de agilizar las investigaciones, toda la información requerida será remitida por las entidades financieras directamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que podrán solicitar las aclaraciones que precisen.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 da cuenta de la respuesta que ha recibido por Presidencia del Gobierno a su petición del listado de asesores que trabajan en Moncloa. "Observándose que en la relación de puestos de trabajo no figura ningún puesto con la denominación 'asesor', requiérase a Presidencia del Gobierno a fin de que remita listado de las personas que cumplan dicha función dentro del organigrama (...) incluyendo las funciones concretas que realizan".

Agenda "previsiblemente manipulada"

En otra de las resoluciones adoptadas por Peinado que han sido conocidas este viernes, el juez rechaza determinadas diligencias solicitadas por las acusaciones sobre la agenda y visitas recibidas por Gómez "por cuanto ambas previsiblemente han sido manipuladas". Se trataba de unas diligencias solicitadas a raíz de la declaración, el pasado 20 de diciembre, de la asesora personal de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, quien habría reconocido solicitó financiación para la cátedra Transformación Social Competitiva de la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense como "favor" para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda "365 días durante 24 horas al día".

No acoge, sin embargo, la pretensión de las acusaciones de imputar a la asesora por tráfico de influencias, ya que considera que no se le puede aplicar este delito ni siquiera en cascada ni una cooperación necesaria en el delito investigado. Tampoco cabe interpretar su condición de investigada en un hipotético delito de malversación de caudales o efectos públicos, como solicita la acusación popular, que, por ahora, no está siendo objeto de investigación, puntualiza el juez.

Finalmente, en otra de las resoluciones, el juez rechaza los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez contra las últimas testificales y otras diligencias acordadas.