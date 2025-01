La jueza del caso Mediador separa el sumario en varias piezas y las defensas se oponen

La jueza que investiga el caso Mediador, María de los Ángeles Cáceres, ha insistido este viernes en que el sumario de casi 8.000 folios se divida por ahora en al menos tres piezas separadas, mientras que las defensas han pedido que se lleve a cabo un solo juicio o se archive la causa.

Durante la vista previa celebrada este viernes, la magistrada y el fiscal atribuyeron a los imputados, entre los que se encuentran el exdiputado del Grupo Socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, los cargos de cohecho, estafa y revelación de secretos.

Una vez escuchadas las partes, en los próximos días la jueza y el Ministerio Público tendrán que decidir si finalmente se da paso al juicio con jurado de una de las piezas separadas en la que se investigan posibles extorsiones a ganaderos a los que presuntamente se les pedía dinero para legalizar sus explotaciones o recuperar subvenciones.

En esta parte de la trama están imputados, además de Fuentes Curbelo, su sobrino y el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Çanarias,Taishet Fuentes, el empresario Antonio Bautista Prado y quien da nombre al caso, el mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte.

A la salida de la sesión en la que todos ellos han estado acompañados de sus abogados y que apenas ha durado media hora, Navarro Tacoronte ha dicho “chungo” cuando se le ha preguntado por cómo había transcurrido la comparecencia.

Este mediador ha afirmado que las defensas han protestado por la división del sumario en piezas separadas pero sin que aparentemente haya conseguido convencer a la magistrada, por lo que se confirmaría que habrá varios juicios con jurado popular.

“La juez se mantiene en sus trece. No sé mucho de leyes pero salimos trasquilados hoy otra vez porque nos quieren juzgar por el mismo delito, el cohecho, en cada una de las piezas que pueden ser tres o trece o cuarenta y cuatro o las que le apetezca y además a todos. Esa es la gracia. La juez no se baja del burro, no admite nada y seguimos para adelante”, ha comentado.

El intermediario ha cuestionado que vaya a ser juzgado “cuarenta veces” por el supuesto cobro de sobornos porque, según dijo, “yo me reúno contigo y cohecho, con otro y lo mismo” hasta sumar una lista de imputados que roza el medio centenar.

“Pero tengo claro que esto no va a acabar en nada, aquí cada vez hay metida más gente que no tiene nada que ver y los que sí tienen que ver no están”, ha enfatizado, al tiempo que ha aludido al exdirector del Servicio Canario de la Salud Conrado Domínguez y al expresidente canario y actual ministro Ángel Víctor Torres.

Navarro Tacoronte ha pedido que le devuelvan los móviles cuyas grabaciones dieron lugar al inicio del caso hace ahora justo dos años y, en contra de lo que se creía, ha asegurado que nunca los entregó voluntariamente, que la comparecencia no se grabó y que los terminales desaparecieron un tiempo, por lo que se rompió la cadena de custodia.

Sobre el contenido de las conversaciones en las que hablaba con otros imputados sobre presuntos sobornos y blanqueo de los mismos a través de un club de fútbol dirigido por Fuentes Curbelo, espera que este “ahora tome la decisión de hablar ya que el PSOE lo abandonó y lo desterró, que diga y tire adelante”.

Manuel Miranda, abogado del exdiputado nacional, ha indicado que ahora mismo existen tres piezas separadas pero la jueza ya ha anunciado que habrá otra más, a lo que se oponen, y ha señalado que en este momento procesal más que la posibilidad de presentar recursos lo que existe es “una discusión”, como se planteó en la vistilla.

En cuanto a la posible anulación por lo ocurrido con los móviles, el letrado ha dicho que "hay armas que podemos usar pero hay cosas que no se pueden decir” y se ha mostrado proclive a aprovechar las cuestiones previas, donde se podría plantear la nulidad de algunas pruebas.