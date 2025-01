La Policía investiga una campaña ultra y racista contra la primera jefa policial de origen musulmán

“Os han metido a una mora invasora apestosa y sin méritos de jefa provincial en Jaén. Vuestros mandos también son colaboradores de alta traición y serán juzgados cuando llegue la hora, ratas mercenarias”. Amenazas, imprecaciones, insultos islamófobos y racistas como este publicado por un perfil con seudónimo en X, han proliferado en las redes sociales en torno a la toma de posesión este juefes al frente de la Policía Nacional en Jaén la comisaria Layla Dris Hach-Mohamed.

La nueva integrante de la cúpula policial es española nacida en Melilla, y hace 24 horas juraba la Constitución ante las autoridades jienenses, que le han dado una cálida acogida. Es la primera mujer con apellidos magrebís y origen musulmán que accede a un alto cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La acogida a Layla Dris en el turbio foso de agitación y polarización de internet ha sido muy distinta desde varios días antes del acto de toma de posesión. En algunos casos, se han manifestado como si este nombramiento fuera un avance en la islamización de España perfiles de redes que también han deplorado que los futbolistas Lamine Yamal y Nico Williams vistieran la camiseta de la selección española en la pasada Eurocopa.

Los insultos aparecen en Instagram y TikTok, pero se concentran especialmente en la red X. Percibiendo que parte de los mensajes publicados entran en el terreno de los delitos de odio, especialistas de la Comisaría General de Información han iniciado una investigación tras material que podrían elelvar a la autoridad judicial, si bien la comisaria aludida no ha querido iniciar acciones personales, confirman a este diario fuentes de la Dirección General de la Policía.

Crispación

La toma de posesión de Layla Dris Hach-Mohamed al frente de la Policía Nacional en Jaén se ha producido en plena racha de crispación política en la ciudad andaluza, donde una moción de censura ha desplazado de la alcaldía a la derecha en favor del PSOE.

Algunos de los mensajes xenófobos emitidos contra la comisaria Dris / El Periódico

En algunos casos los mensajes que deploran el nombramiento enlazan con la polémica política local. En otros se alude a una islamización de Europa por culpa de la inmigración, y se reproducen textualmente por perfiles distintos y con supuestas localizaciones diversas, lo que suele ser indicio de una campaña organizada de agitación.

“Una Mohamed como jefa de la Policía, qué cultura hará proteger? La cultura y leyes españolas o la cultura musulmana y leyes musulmanas?”, dice textualmente uno de los participantes en la oleada, que se presenta como seguidor del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

En otros casos, el tono es más grueso: “Una puta vergüenza. Será que no hay más nadie más preparado para el cargo que tienen que poner a una sumisa de Mohamed VI”, o “Lo que me faltaba por ver: una puta mora jefa de la policía nacional. Ahora es cuando los pelobrocoli de Jaén camparán a sus anchas” (sic).

Fobia

El fenómeno de deprecaciones anónimas en redes sociales contra autoridades policiales no es nuevo. Adquirió relevancia hace ya seis años, cuando fue nobrado ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, por su condición gay. Todavía no han digerido los sectores más reaccionarios esa autoridad, cuando se plantea ahora en las redes si puede un ciudadano español de raigambre no cristiana occidental llegar a ser una autoridad del Estado en España. Para dos colaboradores del programa televisivo de Iker Jiménez parece que no.

Entre los deploradores de la comisaria Dris con más seguidores en las redes sociales están Roberto Vaquero, dirigente de formaciones nacionalistas socialistas -popularmente llamadas rojipardas-, y el ex militar con planteamientos pro Kremlin e islamófobos Rubén Pulido, ambos de la plantilla de colaboradores de los espacios televisivos Cuarto Milenio y Horizonte.

En el caso de Vaquero, cuyo mensaje se ha reproducido en otras cuentas, se compara el ascenso de la comisaria Dris al nombramiento de una musulmana, Shaban Shaban Mahmood, como ministra de Justicia en el Reino Unido, materia de campañas xenófobas en aquel país.

Entre otros deprecadores de la comisaria que no han optado por el anonimato, el activista ultra y gay barcelonés Carlitos de España, a quien X ya ha cerrado otras cuentas por violar las normas de uso. “Lo siento, no voy a normalizar el Islam ni ahora ni nunca, y como gay no me hace gracia que en España se este empezando a crear escuadrones de policías Halal”, emitió en los inicio de esta campaña, al tiempo que realizaba un viaje por Rusia.

Méritos

Layla Dris Hach-Mohamed es melillense de padres marroquís. Tiene 54 años de edad y este año cumple 30 de carrera policial. En su currículo figuran títulos de Óptica, Ciencias Policiales, un grado en Derecho y un máster en Protocolo, además del dominio de cuatro idiomas.

Entre sus cometidos desempeñados, fue jefa del contingente español de ayuda policial de Naciones Unidas en Haití, en 2007, jefa de seguridad de la Alhambra y agregada de Interior en la embajada de Rabat entre 2013 y 2017. Este último cargo da hilo a conspiranoicos anónimos para tildarla de espía de Marruecos.

Contribuyen a la ola xenófoba contra ella unas declaraciones que hizo al diario Ideal de Granada durante su desempeño policial en la ciudad, en las que contaba que viaja cada año a Marruecos para celebrar con su madre y el resto de su familia la Fiesta del Sacrificio o Aid Al Acha.

Se da la circunstancia de que la comisaria Dris se integrará en el trabajo con un jefe inmediato de convicciones cristianas, máximo mando de la Policía Nacional en Andalucía Oriental desde enero de 2024, Luis Jesús Esteban. Este jefe superior, que mandó al Grupo Operativos Especiales de Seguridad de la Policía en Barcelona, regía la comisaría de Manacor (Mallorca) en 2015 cuando se presentó al concurso televisivo Pasapalabra y lo ganó. Una parte del premio, 345.000 euros, la donó a Cáritas diocesana.

En las fuerzas de Seguridad no son aún nada frecuentes los mandos con apellidos de origen extranjero. En la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra ya hace más de 15 años que hay agentes de raíz y/o confesión musulmana trabajando. En la Policía y la Guardia Civil hay mujeres musulmanas. Se les exige, como al resto, respetar íntegramente las normas de uniformidad, comentan fuentes de la Policía.

El máximo rango alcanzado por un funcionario de origen musulmán en la Guardia Civil es un comandante, acualmente segundo jefe de la Comandancia de Melilla. La información no es oficial: en las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas no se pregunta ni discrimina estadísticamente por confesión religiosa.

