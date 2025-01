Mazón pide a PSPV y Compromís votar en el Congreso la exención de impuestos para los afectados de la DANA

Desde Asturias y junto al resto de barones del PP, Carlos Mazón reclamó ayer a los diputados de PSPV y Compromís en el Congreso que den su apoyo a la 'Proposición de ley de establecimiento de nuevos mecanismos para atender de manera urgente y ágil situaciones de emergencia, como la derivada de la dana de octubre de 2024' registrada ayer por los populares en la Cámara Baja y entre las que se incluyen medidas como la exención de determinados impuestos.

"Es el momento de ver lo que van a hacer Compromís y el PSPV", indicó Mazón, "para que no se prolongue la inmoralidad de que los afectados por la dana tengan que pagar impuestos o tributar en la renta". El dirigente del PPCV remarcó que tanto los socialistas como la coalición valencianistas "se están negando" en la Comunidad Valenciana a que los afectados no paguen el IBI a lo largo del año 2025, no paguen el IVA para poder acceder a las ayudas del coche o a las ayudas especiales a los autónomos.

Estas son medidas que se incluyen en la proposición legislativa registrada ayer por el grupo popular en el Congreso firmada por su portavoz, Miguel Tellado. "El objetivo perseguido por esta iniciativa busca articular oportunamente los medios ya disponibles, para hacer que las ayudas lleguen sin demora y sin la exigencia de trámites innecesarios", justifica el texto del PP compuesto por ocho artículos y cinco disposiciones adicionales.

Las medidas fiscales tienen un artículo exclusivo entre las que se propone el tipo cero de IVA cero para las actuaciones de reparación de viviendas dañadas por el temporal o la compra de vehículos si es en sustitución por uno perdido por la dana, la cobertura del Estado de la reducción de impuestos locales, la exención del IBI en 2025 o una deducción del IRPF de las cuantías destinadas a reparar daños materiales por el temporal y del de Sucesiones y Donaciones de las transferencias que vayan dirigidas al mismo fin.

Asimismo, se reclaman medidas como el "pago inmediato de las ayudas" a través de la Agencia Tributaria, que se cree un Fondo de Recuperación financiado por el Estado así como donaciones privadas, la concesión de 25 millones de ayudas para construir vivienda pública en las zonas afectadas la cesión de los 1.056 pisos de la Sareb en la provincia de Valencia para realojar a familias afectadas por la catástrofe.

Semana intensa

Ante ello, Mazón aseguró desde la cumbre de líderes autonómicos de los populares que estas medidas de alivio fiscal "es lo que necesitan y solamente el PP lo está planteando". Así, si el jueves el Hotel Turia de València sirvió de plataforma para el anuncio junto a Alberto Núñez Feijóo, ayer fue el Hotel Palacio de Luces, ubicado en el asturiano municipio de Colunga, el escenario desde el que tratar de convencer a los 15 diputados de la izquierda valenciana en el Congreso.

El líder del PPCV viajó ayer a Asturias para participar junto con el resto de presidentes autonómicos de los populares así como con el máximo responsable nacional en una cumbre que tiene la vivienda como principal foco, pero que sirve al dirigente alicantino para mostrar normalidad tras la dana en su relación con la plana mayor del partido después de la visita de Feijóo a València dos días antes.

