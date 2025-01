El Gobierno da portazo a la tramitación de la cuestión de confianza a Sánchez que reclama Puigdemont

El Gobierno ha dado este martes muestras contundentes de que no está dispuesto a aceptar la tramitación de la cuestión de confianza a Pedro Sánchez que reclama Junts. La iniciativa, vehiculada a través de una proposición no de ley, que carece de valor jurídico, se someterá a votación de la Mesa del Congreso este jueves. Pero la decisión, según explican fuentes de la Moncloa a EL PERIÓDICO, ya está tomada: el organismo de la Cámara baja votará que no a que la propuesta de los posconvergentes salga adelante.

El portazo tiene lugar en un momento especialmente delicado para la legislatura, a las puertas de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de este año, que solo saldrán adelante con el concurso de los siete diputados de Junts junto al resto del heterogéneo bloque de investidura.

Su secretario general, Jordi Turull, ya ha advertido este martes que si la Mesa rechaza la tramitación de la cuestión de confianza, por la que Sánchez en teoría tendría que comparecer para comprobar si continúa contando con el apoyo de la mayoría del Congreso, su partido tomará al día siguiente “decisiones que no agradarán al PSOE”. La formación independentista ha convocado para el viernes una ejecutiva en Bruselas con el único objetivo de abordar el escenario que se abrirá si no se deja tramitar la proposición no de ley.

“La forma y el fondo”

Pero la advertencia no ha hecho ninguna mella en el Ejecutivo. Al contrario. La portavoz, Pilar Alegría, ha dejado poco margen a la interpretación en su comparecencia en el palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros. Primero, en aras del respeto al procedimiento, la también titular de Educación y Deportes ha dicho que el órgano competente es la Mesa del Congreso. Pero después ha añadido dos valoraciones sobre “la forma y el fondo” de la cuestión de confianza que reclama Puigdemont como condición necesaria para que Junts continúe prestando su apoyo al Gobierno.

“Sobre la forma, tenemos que decir que la cuestión de confianza es una prerrogativa que según la Constitución corresponde al presidente del Gobierno. Los grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y herramientas”, ha señalado Alegría en referencia a la moción de censura, que alientan el PP y Vox pero que los posconvergentes descartan por el momento. “Y sobre el fondo: ¿Por qué? -se ha preguntado la portavoz-. El Gobierno cumple con sus compromisos establecidos con las fuerzas parlamentarias cuando está en nuestra mano. Y lo más importante: el proyecto del Gobierno ha permitido que en 2025 España bata récords de empleo y crecimiento”.

Así que todo parece encaminado a que a finales de la semana tenga lugar el choque más importante entre el Ejecutivo y Junts desde que comenzó esta enrevesada legislatura, marcada por la absoluta dependencia que tiene Sánchez de todos los grupos que votaron a favor de su investidura en noviembre de 2023.

Una herramienta sin valor jurídico

Fuentes de la Moncloa han dejado después aún más claro que la Mesa rechazará la tramitación de la proposición no de ley. El Ejecutivo, que tiene mayoría en el organismo que gobierna el Congreso, podría haberla dejado pasar y después debatir la iniciativa, que saldría probablemente adelante en el Pleno con los votos de Junts, que es el grupo proponente, junto a los del PP y Vox. Al ser una proposición no de ley, sin carácter normativo, Sánchez no tendría que someterse a una cuestión de confianza. Las iniciativas de este tipo se limitan a instar al Gobierno a hacer algo y son muy numerosos los casos en los que la proposición se queda en un cajón.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, tras una reunión de la Ejecutiva permanente de Junts en Bruselas. / Eric Lalmand / Europa Press

Aun así, el Gobierno ha hecho balance de daños y ha concluido que no va a ceder. Entre otros motivos, explican los colaboradores de Sánchez, porque permitir su tramitación crearía un “precedente” peligroso. En cualquier caso, el anunciado portazo aleja la posibilidad de aprobar los Presupuestos de este año, la iniciativa que permitiría al presidente del Gobierno blindar su mandato y llevarlo hasta 2027, pero en La Moncloa evitan anticipar nada. “Ya veremos”, aseguran, dejando claro que pase lo que pase no habrá adelanto de las generales.

Mientras tanto, dentro de este ambiente de choque y recelos, el jefe del Ejecutivo ha lanzado esta mañana un guiño a Junts. “El reconocimiento de las lenguas cooficiales reconocidas como lenguas oficiales en las instituciones comunitarias seguirá siendo una de nuestras principales prioridades políticas para el año 2025”, ha señalado el líder del PSOE durante la IX Conferencia de Embajadores celebrada en Madrid, en referencia a un compromiso sobre el catalán adquirido con Junts a cambio de su apoyo a la investidura.