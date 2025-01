Operación Cándido TC26

Aunque Alberto Núñez Feijóo sostiene para ganarse a Carles Puigdemont que Pedro Sánchez le engañó y no quiere aplicarle la amnistía, lo cierto es que la derecha judicial ha erigido un muro primero contra la aplicación, segundo contra los recursos de amparo y tercero contra el debate de la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2024 en el Tribunal Constitucional. Ese muro parece lucir un grafiti que reza: No pasará.

Este miércoles 12 de marzo, el Pleno del TC admitirá la recusación del último de los magistrados en llegar al tribunal de garantías el pasado mes de julio a instancias del Partido Popular en el Senado que controla: José María Macías.

Mano derecha de Carlos Lesmes, poco tiempo después de que el entonces presidente del Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desprendiera, mediante una operación, de la abogada Mercè Pigem en enero 2015, Macías lideró el grupo conservador, bloqueando primero la elección de los dos magistrados que correspondía designar para el TC.

Error estratégico

Finalmente, él y sus colegas encontraron una propuesta que según creían el bloque progresista rechazaría sin lugar a dudas: el nombramiento de César Tolosa y María Luisa Segoviano, ambos de la Sala Tercera, de lo Contencioso -Administrativo, del Tribunal Supremo. Así, la responsabilidad del bloqueo recaería en los llamados progresistas.

El 27 de diciembre de 2022, desde Sevilla, el presidente en funciones del Supremo y CGPJ, Rafael Mozo, convocó al bloque progresista antes del Pleno para votar, y tuvo que sortear alguna oposición cuando explicó que era necesario renunciar al candidato -Juan Manuel Bandrés- que la derecha jamás aceptaría y, en cambio, votar por Segoviano.

Ya en el Pleno es cuando fue evidente que el bloque conservador había cometido algún error porque los vocales renunciaron explícitamente a Bandrés para apoyar a Segoviano. Los dos candidatos obtuvieron la unanimidad. Macías, que tomaba notas de los votos, lanzó el papel sobre la mesa.

Segoviano, pues, se incorporó a la mayoría progresista del TC que, finalmente, votó para hacer presidente a Cándido-Conde Pumpido.

Macías fue un candidato tapado del PP en la negociación para renovar el CGPJ en junio pasado después de un boicot popular mantenido a rajatabla desde noviembre de 2018 cuando se abortó, desde filas populares, la presidencia de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo.

Ahora, Macías hará todo lo que pueda para reparar ese error estratégico llamado Segoviano del 27 de diciembre de 2022 y dar la batalla en el TC después de darla en el CGPJ. Primero contra la amnistía en general, después contra el proyecto de ley de amnistía y ya más tarde contra la ley aprobada, desde fuera y ahora dentro del TC.

Pero, precisamente, ese bagaje de plomo -aprobó con sus colegas, los vocales conservadores, dos dictámenes del CGPJ contra la ley de amnistía en noviembre de 2023 y a petición del Senado, en marzo de 2024- que han sido fuentes de inspiración de los redactores del recurso de inconstitucionalidad del PP elevado al TC.

Macías, a su vez, ha sido nombrado magistrado por el Senado, bajo control del PP, para ocupar la vacante por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya y contó con la aceptación del PSOE, como parte del pacto para renovar el CGPJ.

Su mandato no es, por tanto, de nueve años -el plazo de todos los magistrados- sino que, como es norma, dura hasta terminar el mandato de Montoya: marzo de 2026.

En esas fechas vencen los mandatos de Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer (sector progresista) y Ricardo Enríquez (conservador), todos por la cuota del Senado.

Por tanto, toca al Senado elegir a los cuatro magistrados, algo que no quita al sueño al PP y a la derecha, ansiosa de acabar con la mayoría progresista en el TC.

Recusación y abstención

La recusación de Macías que será admitida este miércoles 15 ¿llevará a su abstención en todos las demás cuestiones de inconstitucionalidad, recursos y amparos? Él mismo ya se lo ha dicho a sus colegas hace más de un mes: no.

Y lo más relevante: le ha tocado ser ponente en el recurso de inconstitucionalidad del PP, que es el más importante de todos.

Son cinco cuestiones de inconstitucionalidad (Sala Segunda, tres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y una de la Audiencia de Madrid, y a ellas se suman 15 recursos de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas (más el del PP).

Macías tiene sobre su cabeza 29 recusaciones. Pero después de ser recusado hoy seguirá insistiendo en no abstenerse en los demás cuestiones, recursos y amparos. Y ello supone tiempo. Porque hasta que no se resuelvan sus recusaciones, el trabajo sigue paralizado, a menos que se ponga en marcha un mecanismo para quitarle capacidad a él y a la derecha de que la ley de amnistía quede encallada en el TC.

La operación de la derecha judicial es arrastrar los recursos hasta la salida de Conde-Pumpido en marzo de 2026: Operación Cándido TC26.

La batalla de Macías no es tanto para participar en las deliberaciones del tribunal y participar, sino para boicotear el funcionamiento del tribunal y mientras no se resuelva su recusación también en el asunto del recurso del PP, él seguirá en la trinchera. Y, mientras tanto, no va a mover el procedimiento del que es ponente, que, a la sazón, según apuntamos, es el más importante.

