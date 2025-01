Sumar se inclina por unirse al PSOE y vetar la cuestión de confianza de Junts pese a la presión interna para dejarla pasar

Sumar reúne este miércoles a su dirección parlamentaria para decidir cuál será su posición final en la Mesa del Congreso que este jueves decidirá si permite debatir la propuesta de Junts para pedir una cuestión de confianza al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. El socio minoritario de Gobierno no tiene una posición fijada a estas horas. El núcleo de Yolanda Díaz se inclina por rechazarla e impedir su tramitación, pese a que algunas formaciones de la coalición como Compromís han pedido abiertamente que pueda debatirse. El debate estará entre unirse al PSOE para votar 'no' y dar carpetazo al debate -la opción más probable- o bien mantenerse en la abstención y dejar pasar la iniciativa para que llegue a Pleno, como piden algunos sectores.

La coalición de Yolanda Díaz confía en que finalmente no se produzca una votación sobre este punto en la Mesa convocada este jueves a las 11.30 horas, y que el PSOE lleve a buen término las negociaciones que están en marcha para que los posconvergentes retiren la iniciativa del Parlamento. De votarse, los socialistas han avanzado que rechazarán la admisión a trámite de la proposición no de ley anunciada por Carles Puigdemont para que no pueda debatirse. Un debate que, si bien no vincularía al Gobierno, sí exhibiría su falta de mayoría en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Sumar y portavoz del partido, Ernest Urtasun, defendió en diciembre que la proposición de Junts estaba "fuera de lugar" puesto que la cuestión de confianza es prerrogativa únicamente del presidente de Gobierno, y este mismo miércoles ha defendido en Al Rojo Vivo que "no haremos absolutamente nada ni que contravenga el reglamento ni que favorezca el PP ni Vox". Si bien apuntaba hacia el 'no', Urtasun rechazaba así desvelar la postura final, que se debatirá este miércoles tarde.

"No hay que temer la democracia"

Pese a esta posición, algunos partidos integrados en la coalición de Sumar en el Congreso como Compromís sí se muestran partidarios de dar luz verde para que pueda debatirse la iniciativa. "No tenemos que tenerle miedo a la democracia, al debate de ideas aunque no estemos de acuerdo con esos debates", apuntó la portavoz parlamentaria, Águeda Micó. "Desde Compromís no tenemos ningún problema a que se debata cualquier cuestión política en cualquier momento", insistió. La dirigente valenciana trató de restar importancia al debate, asegurando que es sólo una proposición no de ley, sin carácter vinculante, y que implica únicamente "expresar la voluntad política", puesto que la prerrogativa de someterse a una cuestión de confianza corresponde únicamente al presidente de Gobierno.

El diputado de Sumar y miembro de la Mesa, Gerardo Pisarello, confirmó este miércoles que no votarán junto a PP para darle luz verde, pero también evitó aclarar si dejan pasar la medida con su abstención en el órgano parlamentario. En una entrevista en Cadena SER Catalunya, Pisarello reclamó a los socialistas que tengan "gestos" con Junts en el marco de esa negociación, mientras continúan las negociaciones entre socialistas y posconvergentes para la eventual retirada de la propuesta.

Pero no será hasta las 16 horas de este miércoles cuando se reúne la dirección parlamentaria de Sumar, donde están los miembros de todas las formaciones integradas en la coalición. En esa reunión se aclarará su posición, en un momento de alta tensión que han vivido los socios de coalición en las últimas semanas a cuenta de la reducción de la jornada laboral.