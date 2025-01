Moncloa desafía la presión de Junts al ver inviable una moción de censura con el PP

El Gobierno comenzó a hablar de líneas rojas en algunas de las negociaciones pendientes con Junts antes de final de año. Principalmente, en lo relativo a la transferencia de las competencias en inmigración. Con la relación cada vez más deteriorada, y sin ni siquiera disposición por parte de los posconvergentes para sentarse a negociar los Presupuestos, el PSOE ha arrancado el año dispuesto a intensificar sus límites. El rechazo a tramitar la iniciativa de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, pese a las amenazas de romper por ello las negociaciones y enterrar las cuentas públicas, dibuja así un cambio de rasante en la legislatura. En Moncloa asumen una respuesta dura si finalmente se bloquea o se pide a los posconvergentes reformularla, pero preparan el terreno para resistir a lo que consideran parte del juego de la estrategia de presión.

En la pugna de órdagos mutuos, los socialistas parten de que ven inviable una moción de censura para derribar al Gobierno en la que unan sus votos PP, Vox y Junts. “Salvo que Junts se quiera suicidar, no se meten en esa moción”, desdeña un ministro socialista del círculo de confianza de presidente del Gobierno. El propio Pedro Sánchez incluso fue más allá en una conversación informal con periodistas antes de Navidades al asegurar que este escenario era política ficción.

No solo por afectar a los intereses electorales de Junts en Cataluña, sino porque le abriría un frente interno a Alberto Núñez Feijóo con el sector duro de su partido. Esta semana, mientras Feijóo intensificaba sus llamadas a esta entente, el secretario general de Junts, Jordi Turull, respondía a la posibilidad de aliarse con la ultraderecha como una “broma macabra”.

El Gobierno aprovecha la supuesta falta de alternativa para mantener su posición, pero también para intentar erosionar la credibilidad del PP. “Han pasado de llamarles terroristas, delincuentes y querer su ilegalización a estar todos los días mendigando que por favor apoyen al señor Feijóo cinco minutos en la presidencia del Gobierno”, ironizaba este miércoles el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Frente a esta ecuación, el responsable de las negociaciones con los independentistas insistía en apelar al diálogo y garantizar que el PSOE cumple sus compromisos.

Los socialistas se han dado el primer trimestre del año para negociar los Presupuestos, lo que deja tiempo para ir rebajando las posiciones de máximos y tratar de reconducir las relaciones. Ante la incertidumbre y la decisión de resistir a la presión, el Gobierno allana el terreno con mensajes que naturalizan una nueva prórroga de Presupuestos. Tanto por la coyuntura económica actual como porque son unas cuentas ya aprobadas por este Gobierno que permitirían suficiente margen de maniobra para blindar las políticas públicas dado su carácter expansivo.

Desde el Gobierno asumen además la incerteza de que con “Junts nunca se sabe” porque, aun avanzando en la parte técnica de compromisos pendientes, aseguran que la decisión final sobre la parte política del acuerdo y el precio la toma Carles Puigdemont. Precisamente, el 'expresident' y líder de Junts ha convocado para este viernes en Bruselas a la dirección del partido.

En el último cónclave de estas características fue cuando lanzó el órdago de la cuestión de confianza sobre el que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, prevé tomar este jueves una decisión. Cabe la posibilidad de volver a aplazar la votación en el órgano rector de la Cámara, por segunda vez para seguir ganando tiempo, aunque desde el grupo socialista aseguraban ayer que esta opción no estaba sobre la mesa.

Senda de déficit

Sin garantías, en el PSOE echan cuentas de que no compensa torcer el brazo ante algunas de las exigencias de Junts y comienzan a vincular carpetas, en contra del criterio negociador de los posconvergentes. Este es el caso de los cambios que reclaman desde Junts en la senda de déficit para dar más margen fiscal a las comunidades autónomas. En Moncloa explican que no tienen intención de presentar una nueva senda si no lleva aparejado el compromiso de superar al menos las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos.

El Gobierno adelanta el balance de daños y adecua el relato tras plantarse ante las amenazas de Junts. Se defiende una posición intermedia, al considerar que tanto la oposición como los independentistas sobreactúan, pues unos los acusan de someterse al dictado de los independentistas y otros de no cumplir sus compromisos.

“Puntos de equilibrio”

En medio de estas tensiones, el Ejecutivo acompasa su giro sin dejar de lanzar muestras de buena voluntad. Bolaños se encargaba de trasmitirlas en público este miércoles al defender que “somos un Gobierno que cumplimos los acuerdos a los que llegamos y, por tanto, nuestra seña de identidad es el diálogo, las conversaciones, los acuerdos y buscar puntos de equilibrio con fuerzas políticas distintas a las nuestras”.

El propio Pedro Sánchez aseguraba un día antes en el marco de la Conferencia de Embajadores que el impulso del catalán en Europa es una de las prioridades de la acción exterior para este 2025. A ello se suma que en el último Consejo de Ministros del año se aprobó la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en 2017, lo que formaba parte de los acuerdos de investidura con los posconvergentes. La cuerda entre Junts y el PSOE está acostumbrada a tensarse desde el inicio mismo de la legislatura, pero está por ver si resiste a que los tirones se redoblen.