Sánchez arranca su gira territorial del PSOE para realinear a las federaciones con la hoja de ruta de Moncloa

Pedro Sánchez arranca este viernes su gira por las federaciones del PSOE en el marco de un proceso de renovación territorial para recuperar el terreno perdido frente al PP. Una apuesta fijada en el congreso federal de Sevilla y de la que depende la propia supervivencia en Moncloa, al asumir que solo con ser primera fuerza en Cataluña y Euskadi no basta, pese a la realidad del voto dual en autonómicas y generales. De ahí que se pretendan alinear posiciones con la hoja de ruta del Gobierno y promocionar a ministros candidatos. El partido es la herramienta para gobernar, según remarcan en Ferraz, y se busca engrasar los vasos comunicantes para aprovechar la implantación del partido y la capacidad de “llegar a cualquier rincón”.

El presidente del Gobierno y líder de los socialistas tiene previsto acudir a todos los congresos regionales que se celebrarán desde este fin de semana hasta finales de marzo, si se lo permite la agenda institucional. Una ruta que iniciará este viernes en Avilés para acompañar a Adrián Barbón en la apertura del congreso de los socialistas asturianos y que continuará el sábado en Toledo y el domingo en Plasencia. En estos dos últimos casos para cerrar los cónclaves en los que se reelegirán a Emiliano-García Page y a Miguel Ángel Gallardo al frente de las federaciones de Castilla-La Mancha y Extremadura, respectivamente.

Con realidades distintas en cada territorio, tanto electorales como de entendimiento con Ferraz, el objetivo común que se busca es el de activar al partido con vistas al horizonte electoral de 2027. Se da la circunstancia de que Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha son tres territorios donde habrá continuidad de liderazgos, por estar gobernando y no haberse presentado alternativas o, en el caso de Gallardo, por revalidarse mediante primarias. Asimismo, en estas tres federaciones se mostró contestación al acuerdo de financiación alcanzado en Cataluña con ERC para la investidura de Salvador Illa.

Un choque que se cerró en el congreso federal, con un acuerdo celebrado incluso del barón díscolo de Castilla-La Mancha crítico con el acercamiento a los independentistas. Algo que en buena medida facilitará que Sánchez y Page, el único presidente autonómico del PSOE con mayoría absoluta, visibilicen cierto entendimiento tras no compartir actos públicos desde la campaña de las elecciones autonómicas, en mayo de 2023.

El reencuentro entre Sánchez y Page coincide además en un momento en el que los socialistas parecen dispuestos a poner coto a nuevas exigencias de Junts. María Jesús Montero incluso llamaba este jueves a Carles Puigdemont a “recapacitar” sobre su intención de promover una iniciativa en el Congreso para instar a que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza, bajo la amenaza de romper las relaciones. Para evitar la ruptura, los socialistas y Sumar optaron en la Mesa del Congreso por posponer la decisión sobre su admisión a trámite, ganando tiempo en aras de una negociación.

Ferraz ya evitó promover candidatos alternativos frente a Page, apelando a su mayoría absoluta, y se mantuvo al margen en las primarias extremeñas, aun sin negarse más afinidad con la rival de Gallardo. Donde sí ha habido más injerencia es en Andalucía y Madrid para allanar el camino sin primarias a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Dos territorios que se consideran claves por su “agujero electoral”. Lo mismo que se hizo en la Comunidad Valenciana, donde la ministra Diana Morant se revalidará al frente de la secretaría general en este proceso, o en Castilla y León, donde el paso a un lado de Luis Tudanca, tras un pulso con Ferraz, abre el camino al alcalde de Soria, Carlos Martínez. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, es también la preferida para suceder a Javier Lambán y erigirse en la alternativa al popular Jorge Azcón.

Continuismo en Cantabria

En Cantabria, Ferraz se ha apartado de la batalla en primarias, facilitando así la continuidad de Pablo Zuloaga. Su rival, Pedro Casares, quien dijo contar con el beneplácito de la dirección federal en su pulso por las primarias para la lista de delegados al congreso federal, donde se impuso por la mínima, fue luego apartado de la ejecutiva diseñada por Pedro Sánchez. Las primarias se encaran así con otro escenario, ante la decepción en Sevilla de algunos que lo acompañaron en el primer asalto.

Desde el equipo del actual secretario general, remarcan que entonces no hicieron campaña para plegarse a las instrucciones del partido de no abrir batallas antes del federal y cuentan ahora con una mayor movilización que les beneficie. Con las dos corrientes respaldando el proyecto que lidera Pedro Sánchez, la disputa radica en cuestiones más orgánicas que ideológicas. De ahí que a los críticos se les acuse de anteponer intereses “personales” y de pura “supervivencia” al no estar este territorio dentro del mapa de renovación diseñado en Ferraz.