El PSOE de Extremadura respalda la nueva ejecutiva con el 87,32% de los votos

La nueva Comisión Ejecutiva del PSOE en Extremadura ha salido adelante en el Congreso regional del partido con el 87,32% del apoyo y refuerza al reelegido secretario general Miguel Ángel Gallardo. El Comité Regional ha resultado respaldado por un 88% de los votos. La Comisión Ética también supera el 87%, de igual forma que los representantes del Comité Federal.

"Me voy a dejar la piel como siempre he hecho en todas las acciones y responsabilidades que he estado. Es la obligación de cualquier socialista. Hoy lo hacemos con más ganas, con el convencimiento de que el partido sale unido para ganar a las políticas de Guardiola", ha señalado Gallardo.