El Gobierno presiona a Junts y al PP para que no tumben la revalorización de las pensiones

El Congreso de los Diputados votará este miércoles la convalidación de tres reales decretos. Uno, sobre el impuesto a las energéticas, no saldrá adelante con toda seguridad, debido al rechazo de Junts y el PNV. Otro, para reformar las pensiones y “mejorar” su “compatibilidad” con el trabajo, es fruto de un acuerdo con los agentes sociales y será aprobado con los votos del PP. El tercero y más importante es un texto que regula materias muy diversas, de la revalorización de las pensiones a la del ingreso mínimo vital, pasando por las ayudas al transporte y la suspensión de los desahucios de los más vulnerables, tiene un destino incierto, después de que Carles Puigdemont declarase “suspendidas” las relaciones con el PSOE. Si finalmente decae, el Gobierno sufrirá una nueva derrota parlamentaria, quedando patente la precaria salud de la mayoría de investidura. Pero a poco más de 24 horas de la cita en la Cámara baja, los socialistas se esfuerzan por reconstruir los puentes con los posconvergentes, al tiempo que mantienen la presión sobre su aliado parlamentario y sobre el PP para que no tumben la iniciativa.

“Nosotros vamos a seguir hablando con todos los que quieran hablar. Es un real decreto muy importante. El que vote contra la subida de las pensiones tendrá que explicarlo muy bien”, explican fuentes de la dirección del PSOE.

Puigdemont pidió la semana pasada una nueva reunión en Suiza, ante el mediador internacional, para abordar las relaciones con los socialistas, comprobar si tienen “voluntad política” de avanzar en las iniciativas prometidas por la Moncloa (una reunión con Pedro Sánchez y la transferencia de las competencias de migración a Catalunya son las dos principales carpetas) y si acaso volver a la negociación parlamentaria. El encuentro, explican fuentes del Ejecutivo, se producirá esta semana, cumpliendo con la periodicidad pactada en el pacto de investidura, que recoge citas mensuales que suelen incluir al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull; su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, y el propio Puigdemont. Sánchez viajará precisamente a Suiza este martes, para participar en el Foro de Davos, pero en la Moncloa descartan por completo que vaya a participar en la reunión con Junts.

Un manto de secretismo cubre estos encuentros desde que comenzaron a producirse, hace poco más de un año, y no está claro que la de ahora vaya a tener lugar antes de la votación del miércoles. Tampoco si servirá para cambiar la actitud de Junts. En el Gobierno no son optimistas.

Escaso optimismo

Mientras tanto, preparando ya el día después, los socialistas se esfuerzan por presionar a Junts y al PP para que no tumben el real decreto, en vigor desde el 23 de diciembre, que incluye una subida del 2,8% en las pensiones contributivas, del 6% en las mínimas y del 9% en las no contributivas y el ingreso mínimo vital. “Ni el PP ni Junts deberían permitirse tumbar la revalorización. Más allá de cálculos políticos, no se sostiene. El PP ha pactado con nosotros, por ejemplo, los nuevos miembros de la Junta Electoral Central. ¿Y van a votar en contra de subir las pensiones? Lo mismo se aplica a Junts. A menos, claro, que no quieran que suban. Si lo rechazan, quedarán retratados”, señala un importante dirigente de la cúpula del PSOE. Sumar, el socio minoritario de la coalición, también participa de este discurso. “Nada explicaría que se votase contra la prórroga a los desahucios y las ayudas a los colectivos más vulnerables”, dijo este lunes el portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello.

La revalorización de las pensiones podría recuperarse en un decreto posterior, pero de momento las expectativas no cotizan al alza en La Moncloa ante el Pleno del miércoles en el Congreso. Los socialistas ven poco probable que el PP desaproveche esta oportunidad de seguir desgastando al Gobierno y al mismo tiempo no confían en un giro de Puigdemont tras su advertencia de hace unos días. Pero de aquí al miércoles pueden pasar muchas cosas. Entre otras, una reunión en Suiza que contribuya a reconstruir los puentes con Junts.