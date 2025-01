El juez Carretero, prototipo de una casta que fue a las barricadas contra la ley de 'solo sí es sí'

No ha pasado un mes todavía desde que el magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional Eloy Velasco explicó en una conferencia a la que se accedía previo pago de entrada, el pasado 25 de noviembre, que los jueces españoles saben bien lo que es el consentimiento. Leyó Velasco de su texto escrito:

"Cuando eres el quinto partido [Podemos] y tienes que formar parte de una coalición de Gobierno, de repente se creyeron [el partido Podemos] que el Gobierno te tiene que dejar lo que llamábamos en el colegio las asignaturas 'marías' para ti, las más importantes para mí [PSOE]. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás".

Pues fíjate por dónde, el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, acaba de darle a Velasco la respuesta durante las declaraciones de Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón a raíz de la denuncia de la presentadora de televisión y actriz de agresión sexual contra el entonces dirigente de Sumar y exfundador de Podemos.

Carretero vino a decir; no lo sabemos y aunque rige la ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual del 6 de septiembre de 2022, tampoco nos interesa conocerlo.

La actitud prepotente, macarra y machista de Velasco –aderezada con la famosa alusión de la época franquista a las “asignatura marías”- es objeto de una investigación -quizá es mucho decir tratándose del expediente abierto por el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, exdirector general de la Administración de Justicia 2012-2016 durante el Gobierno de Rajoy, y superviviente de la era Lesmes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ya ocupó dicho cargo-, pero lo cierto es que la escena del juez Carretero no podía ser más ilustrativa de que sí, de lo que Velasco intentaba negar temerariamente, a saber, que no era necesario enseñar a los jueces porque se saben bien lo que es el consentimiento. Expreso y tácito, Velasco 'dixit'.

El juez Velasco, que forma parte de la relevante Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, debería ver el video y, a continuación, pedir perdón a Irene Montero por haberla intentado caricaturizar, discriminar y despreciar, y disculparse por sus declaraciones ante un público de abogados y profesionales de la justicia.

"Pero vamos a ver, señora, ¿cómo que se zafa y se va? ¿Forcejeó con él? sí, vale, se levantaría muy azorada, ¿no?, ¿le bajó las bragas o algo?, pero, ¿usted le dijo que parara. ¿dijo algo?”

Mouliaá contestó: "Le dije que no quería que me tocase. ni besase. Sí, sí que estaba muy incómoda".

El juez: "No, muy incómoda no. ¿Decir `que me dejes en paz, que no me toques´, le dijo algo de eso? ¿No será que usted quería algo con ese señor y al no corresponderle por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted".

Carretero también le dijo: "No se entiende que se vaya con ese señor".

En resumen: Carretero hizo de abogado defensor de Errejón.

Las escenas en el juzgado de instrucción 47 de Madrid y la obscena conferencia de Velasco con anterioridad proyectan un potente haz de luz retrospectivo que pone el foco en la elaboración de la ley del solo sí es sí.

Uno no puede pretender legislar fuera o haciendo abstracción del campo de minas que es la judicatura en España. Así como un fiscal general del Estado de un Gobierno con pretensiones progresistas no puede actuar como si fuera un fiscal general de un Gobierno de derechas. El Gobierno -no una fracción del mismo- debió elaborar una ley del solo es sí con la idea de que la judicatura levantaría esas barricadas que apuntamos. Y que nadie vendría en su auxilio. La Sala Segunda del Supremo no corregiría, como sí hizo en otra ocasión -cuando el magistrado Juan Saavedra era su presidente- posibles errores legislativos del Gobierno de Aznar para no convertir un rasguño en una gangrena, como en el caso de la ley del solo sí es sí.

Si la Sala Segunda presidida por Manuel Marchena ha podido, según palabras escritas por la magistrada Ana Ferrer en su voto particular, crear una “ficción jurídica” y una "entelequia" para justificar el rechazo a no aplicar la ley de amnistía (dándose el lujo de afirmar que la propia ley excluía el delito de malversación), ¿cómo no entender por qué la elaboración de la ley de agresión sexual tenía que ser lo suficientemente sólida como para atravesar con vida el citado campo minado?

Entre otras cosas tenía que ser la ley de un Gobierno; no de una fracción del mismo. Y Podemos, como el PSOE, careció del mapa de lo que es el sistema judicial, de lo que es, vamos, el Estado Judicial Español y de una política judicial.

Vulneración de las leyes

Como Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid en el caso de Begoña Gómez con la imputación de Juan José Güemes, el juez Carretero ha vulnerado las leyes vigentes.

El artículo 439 de la ley de Enjuiciamiento Criminal establece: "No se harán al testigo preguntas capciosas ni sugestivas, ni se empleará coacción, engaño, promesa ni artificio alguno para obligarle o inducirle a declarar en determinado sentido". Todo el interrogatorio, podría decirse, es capcioso.

Pero el juez Carretero también ha convertido en papel mojado la ley orgánica del Poder Judicial, en su capítulo III (De la acción disciplinaria), artículo 416, sostiene que los jueces y magistrados "están sujetos a responsabilidad disciplinaria". Y despliega en sus artículos 417 y 418 el catálogo de las faltas. En el 418.5 se puede leer la enumeración de faltas graves: "El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

¿Falta grave de consideración? Por supuesto.

¿Es solicitar a la Comisión de Ética Judicial y al Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ que actúe pedirle peras al olmo o uvas al espino?

Quizá.

