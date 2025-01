El PP deja en el aire su voto al decreto ómnibus y carga contra el "regalo" del palacete al PNV: "Es asqueroso"

El PP sigue sin confirmar el sentido de su voto en el tercer real decreto ley que este miércoles tiene que convalidar el Gobierno en el Congreso y que incluye ayudas a los afectados de la DANA, la última revalorización de las pensiones y otras medidas sociales como las ayudas al transporte público. Los conservadores insisten en que “el debate se produce mañana” y será entonces cuando decidan. Pero el principal problema que señaló el portavoz de los populares, Miguel Tellado, es que en ese decreto también se incluye el “regalo” de un palacete histórico en la ciudad de París al PNV.

“Es miserable, indecente y asqueroso”, repitió en distintos momentos de su rueda de prensa este martes. “¡Qué vergüenza y qué burla!” insistió con durísimos ataques a los nacionalistas vascos. No es la primera vez que Tellado se enfrenta a los dirigentes de la formación jeltzale y, de hecho, Aitor Esteban y él han protagonizado duros rifirrafes públicos en redes sociales.

Tellado denunció además que el Gobierno “vaya a pagar un millón de euros al año al PNV en concepto de alquiler”, criticando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “quiera luchar contra le problema de la vivienda, mientras convierte a su socio en gran tenedor”. “En vez de Airbnb vamos a tener que llamarlo AirPNV”, llegó a decir Tellado en una de sus respuestas a los periodistas.

Los populares insisten en que Sánchez “trata de comprar a todo el mundo” y se mantiene en el poder “a través de pagos” que en este año empezarán “mañana mismo en el primer pleno del año”.

El palacete en cuestión es la sede del Instituto Cervantes de la capital francesa y el PNV reclama que se trataba de un compromiso de Mariano Rajoy que ahora se ha retomado. Tellado, preguntado por esa cuestión en particular, lo ha negado. Y ha repetido que es la Justicia la que se lo ha negado: “Primero la francesa y luego la española. Es el Tribunal Supremo el que ha dicho que no le pertenece. El PNV no ha podido acreditar que ese palacete sea suyo y por eso recurre ahora al chantaje. Es asqueroso”, afirmó el portavoz conservador.

El diputado gallego no quiso moderar su posición ni esconder una actitud beligerante con los nacionalistas vascos, reiterando que el palacete “no es para el País Vasco” sino “para una formación política”. “Es asqueroso las lecciones que intenta dar el PNV al resto cuando resulta que condiciona la gobernabilidad de España haciendo negocio con un edificio público. Es miserable”, zanjó.