Podemos anota un punto de inflexión en la legislatura y endurece su ofensiva contra el Gobierno

Podemos abre una nueva etapa en la legislatura, donde prevé endurecer su ofensiva contra el Gobierno. La caída definitiva de impuesto a las energéticas este miércoles en el Congreso inaugura un cambio en las relaciones con el PSOE marcado por la ruptura de confianza. El partido morado, con cuatro diputados necesarios para la mayoría de investidura, ya ha dado el certificado de defunción a cualquier posibilidad de aprobar los Presupuestos de 2025, y avanza que no se prestará a nuevas negociaciones con el Gobierno, bloqueando una legislatura ya de por sí complicada tras el anuncio de ruptura de relaciones por parte del presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Después de semanas advirtiendo de que no se sentaría a negociar con el Ejecutivo a menos que se cumplieran los acuerdos previos, en Podemos ratifican ahora que no habrá negociación presupuestaria, al menos por su parte, hasta que exista un impuesto a las energéticas, algo ahora mismo imposible, vista la aritmética parlamentaria. "Podemos no se va a sentar a negociar los Presupuestos Generales del Estado hasta que estén cumplidos todos los acuerdos con nosotras, especialmente el impuesto a las energéticas", defendió desde la tribuna del Congreso la secretaria general del partido, Ione Belarra, este miércoles.

Desde las europeas, el partido está entregado a su empresa de desgastar la Gobierno para ganarle a Yolanda Díaz espacio en la izquierda alternativa. Y aunque ya tenía asumida la caída del impuesto a las energéticas, su derogación definitiva ha marcado un "punto de inflexión" en su relación con el PSOE, según defienden en el partido, donde se esfuerzan en remarcar la existencia de un antes y un después este 21 de enero.

Consideran que la caída del decreto, ante el rechazo de PNV y Junts, supone el incumplimiento del acuerdo que firmaron en noviembre, por el que se comprometieron a salvar la reforma fiscal a cambio de que el Gobierno pusiera en marcha este gravamen. Aunque en el Gobierno limitaban el acuerdo a aprobar el decreto, desde Podemos aseguran que existió un compromiso para garantizar la mayoría que permitiera su aprobación.

En el acuerdo con Podemos para aprobar la reforma fiscal, el Ministerio de Hacienda se comprometía a convocar a todos los socios parlamentarios a una mesa de negociación para diseñar un gravamen para que tuviera una mayoría asegurada. Pero aquello no cuajó. El plantón de PNV y Junts a las reuniones lo condenó, y el propio Podemos dio por muerta esta vía en la segunda reunión, a la que tampoco acudió. Ya entonces acusó al Gobierno de incumplir el acuerdo, al considerar que había existido una "falta de voluntad" de lograr los apoyos, pudiendo haber ofrecido cesiones en cualquier otra materia a los partidos nacionalistas a cambio de esta medida.

"Fin de ciclo"

Lo cierto es que en las últimas horas, se ha producido un salto cualitativo en Podemos, donde se observa un tono más duro contra el PSOE. Este mismo miércoles, Belarra acusó a los socialistas de "mentir" y de "traicionar" y avanzó que no habría más negociación posible con el Gobierno. "Se nos ha mentido", dijo, en una entrevista en RNE, donde también acusó a Pedro Sánchez de de "traicionar a la ciudadanía que le votó el 23 de julio".

La formación ya atisba el final de la legislatura. Preguntada Belarra sobre si el Gobierno agotará el mandato hasta 2027, la diputada respondió con un tajante "no". El bloqueo parlamentario se ha vuelto acuciante en los últimos meses, y la afrenta abierta en Podemos amenaza con complicar aún más la situación y llevar a una parálisis aún mayor.

La secretaria general morada aprovechó para reivindicar a su partido como el único capaz de arrancar medidas ambiciosas al Gobierno. "Un sello de la casa de Podemos es que lo que se pacta con nosotros se cumple. Y en este caso no ha sido así", defendió, antes de considerar que "eso hace absolutamente inviable en este momento cerrar nuevos acuerdos con el Partido Socialista". "No voy a permitir que se cierre un acuerdo con nosotras y que finalmente se incumpla y después hagamos como si aquí no hubiera pasado nada", insistió la dirigente, visiblemente molesta con los socialistas.

En diciembre, Podemos se encomendó al principal interlocutor que tienen en el Gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. "Sería la primera vez que nos traiciona"; se repetía desde la cúpula morada. Una "traición" que a día de hoy se ha producido, consideran en la formación de Ione Belarra. "Quién en su sano juicio cerraría un acuerdo con un socio que te acaba de traicionar de esta manera. Es imposible".

La ofensiva se ha agravado en las últimas horas contra lo que describen como un "Gobierno a la defensiva que ha tirado la toalla". "El Gobierno está fuera de juego", consideró. La exministra trató de descargar responsabilidad a su partido y restó importancia que haya o no presupuestos, algo que a día de hoy parece inviable por la posición de los morados. "Se ve tan claramente que ha tirado la toalla esta legislatura, que da un poco igual que haya presupuestos o no", dijo. Además, aseguró que los ministros y miembros del PSOE están "en un sálvese quien pueda", con cargos socialistas "huyendo a los territorios para salvaguardarse de lo que entienden que es un fin de ciclo". "Esa no es una forma de gobernar, es desperdiciar una oportunidad de oro".