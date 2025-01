Feijóo decidió asfixiar a Sánchez frente al sector del PP que defendía salvar la subida de las pensiones

La decisión estaba tomada desde primera hora de la mañana. Muy pocos la conocían, incluso dentro de la dirección nacional. Pero Alberto Núñez Feijóo ya había decidido antes de que empezara el pleno en el Congreso que el PP votaría en contra del decreto ómnibus. El debate interno sobre qué hacer llevaba varios días encima de la mesa. Y no era fácil. Feijóo había comprometido públicamente su apoyo al real decreto ley con la última parte de la reforma de pensiones. Pero este otro oprovocaba muchas dudas.

La revalorización de las pensiones era la parte más delicada y el PP siempre ha terminado dando respaldo en otros momentos. Lo mismo ocurría con las ayudas de la DANA (ya apoyaron los tres decretos anteriores) y las relativas al transporte público. Pero el hecho de que el texto incorporara el palacete cedido al PNV en la ciudad de París o medidas en materia de Vivienda que para los conservadores dificultan la lucha contra la okupación lo convertían en un “chantaje”.

Un “totum revolutum que no podemos apoyar”, resumían algunos dirigentes. Era la misma idea que les había trasladado Feijóo.

La decisión no había sido fácil: asumir el desgaste de no respaldar la actualización a 12 millones de pensionistas -los ministros se abalanzaron ya contra el PP ayer- o asfixiar al Gobierno en un momento de mucha debilidad. El PP miraba por el rabillo del ojo a Junts, a pesar de que el líder del PP ya había comunicado a su núcleo duro el no por la mañana.

Si los independentistas catalanes no lo apoyaban el Gobierno solo dependía del voto del PP. “Van las pensiones, sí. Pero también va todo lo demás. Y Sánchez tiene que asumir que no es que no tenga mayoría absoluta, es que no tiene una mayoría parlamentaria para gobernar. No tiene sentido que nosotros le salvemos cuando todos le fallan. Es irreal”, reflexionaban en la cúpula conservadora.

Tras el discurso de Juan Bravo, que no llegó a confirmar el sentido del voto, la sensación que cundió en el grupo parlamentario fue de que sería un no. Pero los diputados, en realidad, se enteraron justo antes de tener que pulsar el botón. Los periódicos habían publicado la decisión.

Frente al sector que manifestó dudas -incluso el miércoles por la mañana- siempre hubo dirigentes que insistieron en el rechazo, aunque eso implicara tumbar la subida de las pensiones: “Tenemos que dejar de apoyar al Gobierno. No puede ser que el voto del PP le salve”. Pero esta vez Feijóo también tenía claro que decantaría la balanza en ese sentido. En otras ocasiones ha decidido lo contrario. Pero esta vez no.

El voto negativo estaba tan analizado que el equipo económico tenía redactada una proposición de ley -la registraron durante el debate- con la idea de compensar el portazo a la actualización de las pensiones.

La iniciativa del PP recoge en exclusiva esa revaloración y la idea es que por el procedimiento de urgencia se pueda aprobar antes de que se cierren las pensiones del mes de febrero, de manera que los pensionistas no tendrían que sentir la penalización. Además, Juan Bravo quiso confirmar que si el Gobierno aprueba otro real decreto ley solo con la actualización de las pensiones, el PP sí lo apoyará.

“No pueden culparnos. Es cosa de Montero”

La batalla por el relato está servida. Y mientras ministros y dirigentes del PSOE se lanzaron a dar “las gracias” al PP por “traicionar” a los 12 millones de pensionistas en España, los populares se defendían: “No pueden culparnos. Saben perfectamente que no lo apoyamos por la mezcla miserable que hacen de las pensiones y un palacete para el PNV”, decían.

El responsable económico del PP respondió a Félix Bolaños y Elma Saiz en redes sociales: “Es el Gobierno quien ha puesto en peligro a los pensionistas trufando el real decreto ley con otras materias. Podéis hacer otro decreto solo con la revalorización. Tan rápido como cambiasteis al presidente de Telefónica. De hecho, el único decreto que habéis aprobado es por nuestro voto y ese sí hablaba solo de pensiones”, defendió, recordando que la única derrota que no sufrió el Gobierno ayer fue, precisamente, gracias a los votos conservadores.

Durante su intervención, Bravo también trató de lanzar un guiño a Bolaños (ministro responsable del decreto) reivindicando que en otros momentos “nos hemos entendido” y dudando de que el ministro de la Presidencia pudiera estar de acuerdo realmente con haber unido medidas tan distintas en un decreto ley. “Usted y yo estuvimos negociando ayudas para la DANA. ¿Estuvimos cuando nos llamó? Sí. ¿Presentamos propuestas cuando nos las pidió? Sí. Nosotros si nos llaman para trabajar, estaremos. Pero no vamos a respaldar esto de funcionar a golpe de decreto ley”. Fuentes del partido insistían en que “en otras negociaciones con Bolaños las cosas no han sido así. Esto es cosa de María Jesús Montero”, reprochaban.