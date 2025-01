En directo | El PSOE se vuelca con Torres: "No hay ninguna duda de tu integridad"

No toques lo que está bien. El PSOE de Canarias ganó las últimas elecciones -aunque luego no lograse formar gobierno-, un precedente que se ha tenido muy en cuenta en el decimoquinto congreso del partido en el Archipiélago, cuya jornada inaugural se celebró ayer en Adeje, para apostar por una línea continuista en el organigrama de la fuerza política.

Como Ángel Víctor Torres en la secretaría general -de la integridad del líder del PSOE canario se hizo ayer una cerrada defensa entre el eco de los casos Koldo y Mascarillas-, también Nira Fierro renovará el cargo de número dos del partido. La diputada autonómica, miembro de la particular guardia pretoriana del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, seguirá como secretaria de Organización.

Fierro tendrá por delante, siempre que no haya un inesperado giro de última hora -la lista, en la que se seguía trabajando al cierre de esta edición, se vota hoy en la segunda y última jornada del congreso-, la tarea de poner los cimientos para recuperar en 2027 la presidencia del Gobierno regional, el principal objetivo del nuevo PSOE isleño salido del cónclave de Adeje. En todo caso seguirá siendo la extensión de Torres en la organización.

En la inauguración del congreso, la portavoz federal del PSOE, Esther Peña, evidenció que en Ferraz han subido varios tonos el discurso contra el PP tras el varapalo que ha supuesto la caída del llamado decreto ómnibus, que los votos de Junts, Vox y los populares tumbaron en el Congreso -lo que por otra parte deja en el aire la subida de las pensiones y la gratuidad del transporte público, entre otras cosas-. Peña no solo subrayó que los de Alberto Núñez Feijóo son «el principal problema para la convivencia», un partido, agregó, "causante del deterioro de las instituciones», sino que también los calificó, con el rechazo del decreto ómnibus de telón de fondo, de «auténtico peligro para el bienestar de las familias".

La portavoz de Ferraz, que acompañó a Torres a su llegada al escenario del Magma Arte & Congresos de Adeje, recordó que la desaprobación del ómnibus deja también en el alero las ayudas para paliar la situación socioeconómica en La Palma, deteriorada tras la crisis del volcán. "Todo", continuó, "porque no soportan que a España y a Canarias les vaya bien si no son ellos quienes gobiernan". "La derecha no entiende la democracia ni la alternancia democrática, su única prioridad es echar a los rojos del gobierno, y para ello utiliza todos los medios a su alcance; prefieren una España rota a una España roja", remarcó.

Peña también aprovechó su intervención en el congreso de los socialistas isleños para defender a Pedro Sánchez, quien -afirmó- «está liderando las respuestas a nivel europeo y a nivel mundial», y para recordar los datos positivos en materia laboral, como el récord de ocupados y de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. La portavoz socialista insistió en el objetivo de que el Salario Mínimo Interprofesional llegue a los 1.200 euros mensuales para cumplir el "compromiso" de que equivalga al 60% del sueldo medio, algo "tan importante para Canarias". Hay que puntualizar, eso sí, que Peña se apoyó aquí en las cifras nacionales, toda vez que el actual SMI -1.134 euros en 14 pagas- ya equivale aquí al 67% de la retribución media de los asalariados, lo que obedece a los bajos sueldos que, en general y en términos comparativos, se pagan en la región.

Antes de que Peña se dirigiese al auditorio del Magma Arte & Congresos ya le había tocado el turno al anfitrión, José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje y presidente de la ejecutiva saliente, cuya gestión aprobó ayer el congreso sin ningún voto en contra. Rodríguez Fraga se dirigió directamente a Torres, acusado por Víctor de Aldama en el caso Koldo y cuya gestión -la del Gobierno de Canarias- durante los meses más duros de la pandemia está en entredicho por el caso Mascarillas. «No hay ninguna duda de tu integridad. Muchos hemos padecido procesos parecidos, pero a mí, un viejo socialista me decía: ladran, luego cabalgamos. Yo puedo dar fe de tu integridad y de tu calidad humana», apostilló Fraga.

La organización del congreso del PSOE de Canarias quiso poner el foco en dos asuntos concretos, la vivienda y el empleo, con sendas mesas de debate. En la primera charla abierta, que contó con la participación del comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera, y que moderó Augusto Hidalgo, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, su homólogo de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, hicieron hincapié, en palabras de Darias, en que "el modelo de vivienda ha fracasado".

En defensa de la apuesta del Gobierno central -a la espera de la acogida del nuevo índice de referencia de arrendamientos, lo cierto es que la limitación de los alquileres no ha impedido que los precios sigan subiendo-, Darias, Gutiérrez y Hernández coincidieron en que el mercado, «por sí solo», es «ineficiente», es decir, es incapaz de autorregularse, al contrario de lo que defienden otras posturas. El caso es que la presencia de Riera sirvió para poner el ejemplo de Barcelona, donde el tope de los alquileres ha propiciado que los precios bajen un 5%.

No obstante, hay que puntualizar que en esa bajada subyace una no menos sensible reducción de la oferta, ya que muchos propietarios han sacado sus inmuebles del mercado ordinario para ofertarlos en alquiler de temporada o turístico. Está por ver, en definitiva, el éxito o el fracaso de las zonas tensionadas, si bien los alcaldes y la portavoz en el consistorio de la capital tinerfeña valoraron el camino iniciado por el Ejecutivo estatal con medidas como la misma limitación de los alquileres o ese nuevo índice de referencia.

En la mesa de empleo participaron los secretarios generales de CCOO y UGT, Inocencio González Tosco y Manuel Navarro, y los diputados Gustavo Santana, Tamara Raya y Elena Máñez. Una charla que en gran parte se centró en la productividad -en las Islas siempre muy por debajo de las medias estatal y comunitaria- y que sirvió para recordar el carácter «multifactorial» de la misma, ya que en última instancia, enfatizó González Tosco, «son los puestos de trabajo, y no las personas, los que son más o menos productivos».

Los dos representantes sindicales pusieron énfasis en el error de mezclar baja productividad con absentismo y precisaron que la patronal, las empresas, tiene tanta o más responsabilidad que los trabajadores en el objetivo común de elevar los niveles de aquella. Es preciso, insistieron, que los beneficios se traduzcan en mayor medida en la mejora de las condiciones laborales y en mayor inversión en I+D, para paliar así el "importante problema de reparto de la riqueza" que padece la región, dijo Tosco.