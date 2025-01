Las tres amenazas de Aldama contra el Gobierno: su móvil, el sobre con "información sensible" y el supuesto metálico para Ferraz

Desde que Víctor de Aldama cambió su estrategia y compareció voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, enarbolando su intención de colaborar con la justicia, hay una idea que ha ido dejando caer siempre que ha tenido ocasión: la supuesta financiación ilegal del PSOE a través de las comisiones que él pagaba. Ahora, el levantamiento del secreto de las actuaciones que pesaban sobre la otra causa en la que está imputado, la del presunto fraude a través de hidrocarburos por 182 millones de euros, permite avanzar en saber con qué cuenta y con qué no en su grave acusación.

El considerado "nexo corruptor" del caso Koldo ha llamado a las cosas por su nombre por primera vez esta semana. Lo hizo después de conceder una entrevista a la Cadena Cope, a preguntas de los periodistas que le esperaban. "Si tengo algo que puede afectar al presidente es delictivo, o algo ilegal, porque siendo presidente no puede ser, o podría ser financiación del partido", les respondió cuando querían que ahondara en uno de los elementos que esgrime para amenazar al Ejecutivo de Pedro Sánchez: el sobre con "información sensible", que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregó a su socio Luis Alberto Escolano, del que se siente tan próximo que en su teléfono lo identifica como "Alberto hermanito".

Un término que implica mucho más que la relación empresarial que mantienen, como socios en empresas en Portugal o hasta dejándole constar como administrador único. Esa confianza mutua explica que le diera a guardar un sobre que Aldama habría recibido el 4 de febrero de 2020 en el que se lee "República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Petróleo, Petróleos de Venezuela SA. Confidencial". El remitente es el ministro Manuel Quevedo y la destinataria la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que había estado en el aeropuerto de Madrid-Barajas unos días antes, el 20 de enero, y se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Imagen del sobre con "información sensible" contenida en un informe de la UCO. / EPE

Los investigadores consideran "razonable que, en aras de evitar riesgos, decidiera no almacenar dicha documentación en su domicilio o lugar de trabajo, delegando su custodia a una persona de plena confianza, como lo sería Luis Alberto Escolano". Y justifican que no lo encontraran el 16 de diciembre, cuando registraron la vivienda y empresas de esta persona, en que se lo había devuelto en noviembre durante una visita a Calatayud (Zaragoza) que realizó Aldama para entrevistarse con su amigo.

Efectivo a Ferraz

La relación existente entre ambos también fue corroborada por otra de las 'amenazas' que utiliza el empresario contra el Gobierno, aunque en su última entrevista se haya desvinculado de ella. Se trata de la empresaria María del Carmen Pano, quien cuando fue detenida relató a los guardias civiles que había llevado a la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, 45.000 euros en nombre de Aldama en dos ocasiones. Añadió que una de ellas faltaban para reunir esa cantidad 10.000 euros, por lo que tuvo que regresar al día siguiente tanto al despacho de su socio para recogerlos como a la sede socialista a llevarlos. Dijo habérselos entregado allí "a la persona que le recibió, un varón que no superaría los cuarenta años, pelo corto y un poco más alto" que ella.

Ante los agentes admitió que no disponía de más prueba que su palabra y que había ido a un notario a dejar constancia. Como había cambiado de móvil apuntaba la posibilidad de que en alguno de los terminales viejos que le había intervenido la UCO en los registros pudiera también encontrarse alguna prueba. Tanto Pano, como su hija Leonor González Pano, administradoras de Have Got Time, están citadas a declarar ante el juez Santiago Pedraz el próximo 19 de marzo.

"Espero que tengas pruebas"

Aldama ha afirmado que si la empresaria llevó dinero a Ferraz no lo hizo en su nombre, pero los investigadores no parecen creerle. En uno de los informes aportados al caso de hidrocarburos incorporan una conversación que ambos mantuvieron por whatsapp en el que este le reprocha a ella que le relacione con el pago con un "espero que tengas pruebas, Carmen", a lo que ella responde: "Buenos días, Víctor. Creo que tenemos que hablar, cuando quieras quedamos y que esté tu abogado presente".

Y la última prueba a la que se agarra Aldama en su lucha contra el Gobierno de Sánchez es su propio móvil, cuyo volcado solicitó él mismo al Tribunal Supremo, pero el instructor de la causa contra el exministro José Luis Ábalos, descartó reclamárselo al Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que el juez Santiago Pedraz instruye el fraude de los hidrocarburos.

El rechazo del magistrado del Supremo Leopoldo Puente el pasado 5 de diciembre, 11 días antes de que el propio Aldama declarara ante él, espoleó al fiscal Anticorrupción de los hidrocarburos y del caso Koldo, Luis Pastor, que solo un día después de esa comparecencia, decidió apoyar ante el juez Pedraz una propuesta similar del comisionista para que se analizara su teléfono.

La defensa de Aldama, que ejerce el abogado José Antonio Choclán, planteaba el análisis de su terminal, porque decía "contiene una amplia lista de contactos con los que se mantuvieron comunicaciones de whatsapp de interés para la investigación, y a las que es necesario poder acceder para poder acreditar varios de los hechos que fueron objeto de la declaración prestada el pasado día 21 de noviembre ante el Juez Central de Instrucción número 2, cuyo testimonio fue remitido" a este juzgado. El letrado instaba la apertura de una pieza declarada secreta para, una vez obtenido su contenido, poder proceder al expurgo del que no guarde relación con la causa, como acordó finalmente el juez Santiago Pedraz.