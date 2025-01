Junts presiona al Gobierno para salvar las pensiones y ayudas al transporte público en un decreto "individualizado"

Desde que Junts tumbó, junto con los votos del PP y Vox, el decreto ómnibus que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada, el partido ha salido prácticamente cada día a justificar su 'no', al ser una decisión que provocó que cayeran medidas como la revalorización de las pensiones o las bonificaciones del transporte público, entre otras iniciativas sociales. Los posconvergentes saben que son asuntos "sensibles" y por ello tratan ahora de presionar al Ejecutivo para que renuncie al macrodecreto y lo troceé, y poder así apoyarlo.

Este lunes lo ha vuelto a explicar el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, después de la reunión de la ejecutiva del partido. Los posconvergentes piden que el Consejo de Ministros, que se reúne cada martes, apruebe un decreto "individualizado" con la actualización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el mantenimiento de las bonificaciones del transporte público y las ayudas a los damnificados por la dana.

Desde el partido de Carles Puigdemont piden "urgencia" para que se avale y se apruebe en el Congreso, ya que así sí garantizan su apoyo, con el fin de salvar estas cuatro cuestiones con sus siete votos necesarios. "Entendemos que el Gobierno tomará decisiones acertadas", ha deslizado el portavoz, apretando las tuercas a la Moncloa.

Rius ha defendido que su partido ha propuesto "una solución" y que debe ser, a su juicio, Sánchez quien decida. "La pelota está en el tejado del Gobierno", ha asegurado, dando por hecho que si aísla las cuatro medidas, el apoyo será inmediato y que, de no hacerlo, será el Ejecutivo quien cargue con el peso de no aprobar el paquete social. Eso sí, en caso de no llevarse a cabo esta separación de las iniciativas, desde Junts no quieren adelantar "cuál será el escenario".

Una semana desgastante

Los posconvergentes tratan así de dar la vuelta al relato, conscientes del desgaste que ha supuesto para la formación su 'no' en el Congreso esta semana. Desde Junts han dedicado esfuerzos constantes a explicar su posición, que pasa por trasladar la culpa de que cayeran la revalorización de las pensiones y las rebajas del transporte público al Gobierno, bajo el argumento de que el decreto ómnibus recogía un paquete con muchas medidas, algunas de las cuales el PSOE "sabía" que Junts no compartía. Es el mismo posicionamiento que desde el PP también sostienen desde el primer momento que se llevó a cabo la votación. Los de Alberto Núñez Feijóo piden, del mismo modo, decretos separados para poder apoyar las pensiones, la rebaja de los billetes de transporte público y las ayudas por la dana.