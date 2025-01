El PSOE pide al juez Pedraz que ordene el ingreso en prisión de Aldama por su implicación en la trama de hidrocarburos

La acusación popular que ejerce el PSOE en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la trama de fraude en compra-venta de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama --también imputado como comisionista de la trama Koldo-- ha pedido al juez Santiago Pedraz que vuelva a citarle para acordar su entrada en prisión "comunicada y sin fianza". Según esta parte, "las razones que se tuvieron en cuenta por el Auto de 21 de noviembre de 2024 para decretar la libertad provisional de este investigado se han visto desautorizadas". Agrega que es necesario evitar la "destrucción" de pruebas y dice que la colaboración que ofreció es "una falacia"

Aldama ya pasó unas semanas en prisión el pasado mes de octubre, tras ser detenido en la operación policial contra la trama de fraude de IVA. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 valoró la gravedad del delito, la pena que en su caso pudiera imponerse “ y sobre todo la importancia del abundante material que fue incautado en las entradas y registros y que estaba pendiente de analizar.

No obstante, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor pidió su excarcelación después de que el empresario acudiera a declarar voluntariamente ante el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo. En ese momento la causa de hidrocarburos se encontraba bajo secreto y las acusaciones populares, aunque ya personadas, no podían actuar, por lo que al no haber más partes que instaran la permanencia en prisión de Aldama Pedraz se vio obligado a dejarle en libertad.