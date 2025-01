La fiscal imputada por filtrar contra el novio de Ayuso dice que 60 personas tuvieron acceso al correo y era su obligación informar a García Ortiz

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha defendido este jueves ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado su forma de proceder respecto de los correos que le fueron reclamados directamente por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la noche del 13 de marzo del pasado año para salir a responder a una información que desde esta institución se consideraba un "bulo".

Se trataba de informar sobre acuerdo de pacto que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ofrecía a la Fiscalía para evitar ser juzgado por fraude fiscal. Rodríguez ha defendido que era su obligación dar cuenta de este asunto y que al correo cuya filtración se investiga tuvieron acceso al menos 60 personas esa misma noche. En todo caso, fuentes presentes en la declaración han señalado a este diario que el instructor ha vuelto a centrar el ámbito las imputaciones en la nota de prensa elaborada por el Ministerio Público para responder a la información de El Mundo --que señalaba que el pacto había partido de la Fiscalía-- algo que había descartado expresamente al inicio de sus pesquisas.

De hecho, según las fuentes confirmadas el magistrado ha iniciado su interrogatorio concretando a la fiscal que los hechos por lo que está investigada son el envío de un correo a la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe con el expediente de González Amador; la participación en la circulación de la propuesta de pacto que llegó al fiscal general, que pudo ser la base de la noticia que después publican los medios de comunicación; y su participación en la elaboración de la nota informativa que fue difundida a la prensa con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella es jefa.

La jefa provincial, que declaró durante casi dos horas, llegó al Supremo cuarenta minutos antes de la hora a la que había sido citada y respondió con un escueto "sí" a la pregunta que le realizaron los periodistas sobre si tenía previsto responder a las preguntas del juez. Actuó así al contrario de lo que hizo García Ortiz, que únicamente respondió a su defensa alegando que la mayoría de los indicios parten de lo obtenido en los registros realizados en su despacho y en el de Rodríguez, que ha recurrido por nulos.

Más de 500 personas con acceso a la denuncia

Según las fuentes consultadas, la fiscal jefa provincial ha confirmado al instructor que un total 571 personas --más un número indeterminado de funcionarios de decanato de Plaza de Castilla y de la Agencia Tributaria tuvieron acceso directo a la denuncia de Fiscalía y al expediente tributario del empresario Alberto González Amador a partir del día 5 de marzo de 2024, una información que se publicó en elDiario una semana después. Además, unos 60 personas, más todo el entorno de González Amador tuvieron acceso directo al contenido del correo con fecha de 2 de febrero en el que el abogado de la pareja de Ayuso ofrecía un pacto a Fiscalía. Ha confirmado asimismo que el fiscal general no conoció el contenido del mismo hasta la noche del 13 de marzo.

A lo largo del interrogatorio, el juez Hurtado ha incidido en que el dato de que la propuesta de conformidad realizada por el abogado defensor reconocía la comisión por parte del empresario de dos delitos contra Hacienda pasó por las manos de Rodríguez, un momento en el que la investigada ha apuntado que ella no fue la responsable de validar el contenido, momento en el que la interrogada insistió que ella se limita a cumplir las instrucciones del fiscal general. También sacó a relucir Hurtado la Instrucción de 2012 sobre protección de datos, señalando que la fiscal jefe debía conocer el protocolo de datos confidenciales. En este punto, la interrogada negó que, a su juicio, lo incluido en la nota fuera confidencial, que no reparó en ello.

La denuncia

En cuanto a la remisión de la denuncia contra el empresario al número dos de García Ortiz, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid ha hecho un pormenorizado relato de los hechos bajo sospecha. Y comenzó su relato explicando que el 7 de marzo de 2024 recibió una llamada del número 2 del fiscal general, Diego Villafañe, en la que éste le preguntó si en el procedimiento contra la empresa Maxwell Cremona estaba relacionada alguna persona del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Villafañe se interesó en este dato, ha declarado, porque la tarde del día anterior, el 6 de marzo, un periodista se había dirigido al gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado para preguntarle por este procedimiento. Así, Rodriguez había actuado dentro del marco imperativo normativo que establece el artículo 25 del Estatuto Fiscal, entendiendo que Villafañe se lo reclamó por indicación del fiscal general. Cuestionada por las sospechas que manifestó la fiscal Superior Almudena Lastra, en el sentido de que los correos podrían haber sido filtrados por el fiscal general, Rodríguez ha salido al paso asegurando que entendió que Lastra lo pensaba y estaba enfadada por ello, y que lo tomó como simples comentarios que ella ni asume, ni comparte.

Según la Guardia Civil, la filtración de los datos que se investiga tuvo su origen "primigeniamente" en la Fiscalía, tanto en la Fiscalía General como en la Superior y Provincial de Madrid y la de Delitos Económicos, que es "donde dirigió la defensa su voluntad inicial de alcanzar una acuerdo" para evitar que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegara a juicio.

La investigación, en todo caso, sitúa la iniciativa de la filtración en el fiscal general de Estado, García Ortiz, siendo canalizadas sus órdenes a través de Pilar Rodríguez, quien a su vez informa de todos sus pasos al fiscal general. La fiscal jefe de Madrid, por su parte, habría sido auxiliada en la obtención del citado correo por el fiscal del caso, Julián Salto -inicialmente investigado pero ya exonerado del caso- y en menor medida por la decana de delitos económicos, Virma Alonso.

Cuando esta investigación pasó al Tribunal Supremo, al encontrarse indicios de que el propio fiscal general del Estado, podría ser también responsable de un delito de revelación de secretos, el juez que inició la causa en el Tribunal de Justicia de Madrid justificó que Rodríguez siguiera siendo investigada. Apuntó a la "actuación directa inicial" de Rodríguez en relación con la investigación por fraude fiscal al novio de Ayuso, al solicitar el expediente y remitirlo a Diego Villafañe, número dos en la Secretaría Técnica y colaborador directo del fiscal general.

Llegó a decir que Rodríguez "bien pudo adoptar la misma posición, si no estaba de acuerdo -lo que por cierto no ha manifestado- que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid", Almudena Lastra, que incluso evitó que la nota llevara el membrete de su departamento. "No solo no lo hizo -añade el auto- sino que, como manifestó al final de su declaración, admitía que era la responsable de la difusión de la nota, "amparándose en un deber de lealtad institucional".