Diputados del PP critican la "estrategia errática" del partido en el Congreso y señalan a Tellado

El viraje del PP al pasar del rechazo al ‘sí’ en siete días al nuevo decreto de 29 medidas que contiene la subida de las pensiones no se habría notado tanto si la principal crítica que los populares hicieron al primer paquete de ayudas (80 iniciativas) no se hubiera centrado únicamente en el traspaso al PNV de un palacete en París que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio. Esa cesión del edificio permanece en el decreto que se votará en las próximas semanas en el Congreso y los conservadores, como anunciaron este miércoles, votarán a favor. Se van a saltar una línea roja que ellos mismos se cavaron.

El encargado de señalar esa medida como la peor y más censurable de todo el primer paquete de ayudas preparado por el Gobierno fue Miguel Tellado, el portavoz del PP en la Cámara baja. Gallego como Alberto Núñez Feijóo, es uno de los pocos hombres en los que el líder del PP confía. En una rueda de prensa el pasado martes, día 21, Tellado, siempre hiperbólico, llamó “miserable” y “asqueroso” al PNV por reclamar el edificio al Gobierno. El portavoz aseguró que los nacionalistas vascos “hacen caja” con el palacete (valorado en 15 millones de euros) y se aprovechan de la “debilidad” de Pedro Sánchez.

"¿Se había leído Tellado el decreto de 80 medidas? ¿Solo veía mal la del palacete?”, se lamenta un parlamentario

Esa ampulosidad de Tellado es motivo de crítica en su propia bancada desde hace meses. Se destapó sobre todo cuando los diputados del PP votaron –por “error” dijo Feijóo– una reforma legal que beneficiaba a etarras. Él es el responsable del trabajo en la Cámara baja, pero aquel episodio se cerró sin dimisiones ni cambios de ningún tipo. “Mira que somos diputados [137], pero parece que solo haya 10-12. No confían en nadie estos gallegos. Igual que en el Senado, que mucha mayoría absoluta pero todo tiene que pasar por Javier Arenas. Aquí Tellado y poco más. La estrategia que llevamos es errática. No conseguimos establecer puentes con ningún otro grupo y encima ni siquiera explicamos bien por qué hacemos las cosas. ¿Se había leído Tellado el decreto de 80 medidas? ¿Solo veía mal la del palacete?”, se lamenta un parlamentario que lleva varias legislaturas en la bancada del PP y ha visto pasar a Mariano Rajoy y Pablo Casado como líderes.

Varios de la docena de diputados que han querido comentar la situación (otros tantos han preferido no hacerlo) se centran en la oposición “fea” y “mal encarada” que atribuyen a Tellado y su dialéctica agresiva. “Su fondo y sus formas son horribles. Está enfadado siempre”, afirma una diputada. “Si te fijas Juanma [Moreno] siempre que viene a Madrid dice eso de que los políticos del PP tenemos que ilusionar. El otro día [en un acto de ‘Abc’, el miércoles, en la capital] también lo hizo”, continúa.

Mala relación con Gamarra

También es una opinión extendida la mala relación de Tellado con la secretaria general, Cuca Gamarra, y de rebote con todos los diputados que el gallego consideran que son próximos a la actual número dos del partido. Esos rifirrafes tampoco facilitan el buen funcionamiento interno del grupo.

Feijóo, como explicó este diario el pasado 11 de enero, está estudiando con sus colaboradores más próximos cambios en el partido y también en el grupo parlamentario. En el núcleo duro los consideran indispensables sobre todo si Pedro Sánchez logra sacar los Presupuestos Generales del 2025, una posibilidad no tan remota después de la reconciliación con Carles Puigdemont esta semana para lograr su respaldo al nuevo decreto.

Tellado es consciente del malestar interno y ha comunicado a algunas personas cercanas que tiene ganas de dejar el cargo. En las quinielas para adquirir más espacio y poder, tanto en el partido como en el Congreso, está Ester Muñoz, vicesecretaria de educación y sanidad. Empezó como jefa de gabinete de Carlos Floriano (en la etapa de Rajoy) y ha ido subiendo en la formación.

Responsabilidad compartida

En el grupo parlamentario, tras el episodio del palacete y Tellado, también hay dos diputados de la docena consultados que consideran que el portavoz no tiene “toda la responsabilidad” de los errores cometidos en los últimos meses. “Tellado y Feijóo están en contacto continuo. Tellado no mueve un dedo si no lo sabe Feijóo ni va a hacer nada sin consultárselo”, afirma una diputada que responsabiliza a ambos por igual. “Al día siguiente de que Miguel llamara miserable al PNV, salió Feijóo diciendo que era un partido ‘sometido al sanchismo’. Está claro que bendecía la estrategia del desprecio”, continúa antes de recordar que los nacionalistas vascos pueden ser claves para el futuro: por una posible moción de censura o en un nuevo Congreso en el que pudieran apoyar al PP para la presidencia del Gobierno.

La embestida de Tellado al PNV obtuvo la respuesta de los nacionalistas. La diputada Idoia Sagastizabal calificó de "lamentables" sus declaraciones. "Siga siendo tan torpe, siga haciendo amigos que así le va a ir fenomenal, tan fenomenal como hasta ahora, que no consigue nada... porque no quiere", dijo, burlándose de la frase que ha repetido varias veces Feijóo este último año en referencia a que no se convirtió en presidente del Gobierno porque (supuestamente) no quiso (porque no accedió a las demandas de Carles Puigdemont).