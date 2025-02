Podemos ve "la mano de Pedro Sánchez" tras la oferta de unidad de Yolanda Díaz: "Que aclare si hay adelanto electoral"

Podemos desdeña el último llamamiento a la unidad lanzado por Yolanda Díaz, que la semana pasada pidió repetir la candidatura de unidad del 23J, y asegura que "detrás está la mano evidente de Pedro Sánchez". El partido, que insiste en vincular a Sumar con el PSOE, ha planteado que sus palabras estén "motivadas por una voluntad de adelanto electoral" por parte del presidente y le ha pedido "aclarar" si es así.

El portavoz del partido, Pablo Fernández, ha evitado pronunciarse abiertamente sobre el debate abierto por la vicepresidenta segunda del Gobierno, que por primera vez desde su ruptura hace más de un año ha mostrado voluntad por intentar un nuevo acercamiento con Podemos. Una voluntad que los morados han puesto directamente en duda. "Ante estas declaraciones de Yolanda Díaz, lo que hacemos es pedir a Pedro Sánchez que aclare si están motivadas por una voluntad de adelanto electoral ante la debilidad evidente de este Gobierno. Poco más tenemos que añadir", ha defendido el también secretario de Organización, que sí ha apuntado al rechazo de la propuesta de candidatura conjunta, avanzando que su apuesta será una opción "que no opere por lo que dice el PSOE", en referencia a Sumar.

Hasta en cuatro ocasiones ha sido preguntado el portavoz sobre la posibilidad de una alianza con Sumar, una posibilidad que por los silencios de Fernández de esta opción parece a día de hoy descartada. La única respuesta consistió en vincular la estrategia de Sumar y de Díaz a las del PSOE, apuntando a que "no es la primera vez que el PSOE opera en espacios de izquierda".

Tampoco es la primera vez que Podemos vincula a Sumar y PSOE; hace unas semanas Irene Montero, candidata in pectore del partido, ya azuzó esta idea, y llegó incluso a pedir la integración de "lo que quede" del proyecto de Yolanda Díaz en las filas de Pedro Sánchez, al que reclamó "hacerse cargo" de lo que consideró una "operación política" para destruir a Podemos que ha resultado fallida.

La estrategia de Podemos pasa ahora por trabajar en su propia marca o, como ellos aseguran, "poner en pie una izquierda fuerte, autónoma y no subordinada al PSOE. Y a partir de ahí, la forma de organizarse caerá por su propio peso", defendió Fernández este lunes, en una expresión -"caerá por su propio peso"- que no es casual, y va directamente referida a Sumar y a Díaz, con quien han abierto una pugna por las alianzas, haciendo incompatible la convivencia de la viepresidenta segunda y Podemos en la misma candidatura.

Después de criticar que "el principal problema de la legislatura" es que el Gobierno "no está ampliando derechos" y "no quiere afrontar los principales desafíos de nuestro país", despreciando así el papel de Sumar en el Ejecutivo de coalición, Fernández ha dado por hecho que la próxima papeleta electoral donde estarán será radicalmente distinta, excluyendo de facto la posibilidad de acuerdo con Sumar: "Estoy convencido de que mucha gente en España está deseando votar esa izquierda verdaderamente transformadora, que actúe por sí misma, que no opere por lo que le dice le PSOE".