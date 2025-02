"Impertinente, no estamos enjuiciando eso. Es una persona que no está sentada en el banquillo". De esta forma frenó el titular del Juzgado Central de lo Penal Único de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto González, la pregunta que le hizo a Jennifer Hermoso la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, sobre si consideraba que su no convocatoria a la selección por parte de la seleccionadora, Montse Tomé, tras la destitución de Jorge Vilda era una "consecuencia negativa" por seguir adelante con su denuncia por el beso no consentido de Luis Rubiales.