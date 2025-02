El fiscal general del Estado comparecerá en el Senado el próximo 18 de febrero

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecerá en el Senado el próximo 18 de febrero. El PP, con mayoría en la Cámara Alta, lleva meses buscando que desfile por los pasillos del Senado y, finalmente, lo hará dentro de dos semanas, para explicar las líneas generales de su gestión. Sin embargo, los populares aprovecharán para arremeter contra él al estar siendo investigado por, presuntamente, haber filtrado datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras varias cartas de la presidenta de la comisión de Justicia del Senado reclamando su comparecencia, García Ortiz ha terminado agendando la cita con la Cámara Alta. Los conservadores llevan denunciando que la intención del fiscal general del Estado es “escapar” del control de la oposición y han criticado que el PSOE se haya posicionado en todo momento en contra de que García Ortiz acudiera al Senado a dar explicaciones. Finalmente, la comparecencia se sustentará el próximo 18 de febrero, a las 16:00 horas, según ha adelantado ABC y ha confirmado EL PERIÓDICO.

Por el momento, el motivo de la comparecencia es que García Ortiz explique su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado. No obstante, la Mesa de la comisión de Justicia podría aprobar una petición del PP que hace referencia a las presuntas “filtraciones por parte de la Fiscalía de Madrid en relación con Alberto González Amador”, la pareja de Díaz Ayuso, “al revelar en un comunicado conversaciones y correos electrónicos cruzados”. Sin embargo, si alguna de las preguntas que le formulan los grupos puede vulnerar su derecho de defensa, García Ortiz podrá acogerse a su derecho a no responder.

Aun así, pese a estar siendo investigado por el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado no ha perdido ocasión para defender que no hubo ninguna filtración de datos. El pasado viernes sí que admitió ante el TS que fue un “error” no haber informado del asunto a través de una nota de prensa al ser consciente de la relevancia pública de González Amador.