El PP acusa a Vox de tensionar a cuenta de la Junta Electoral para tapar la crisis interna por la marcha de Gallardo

La tensión entre PP y Vox ha ido subiendo en los últimos días. La semana empezó con Alberto Núñez Feijóo reivindicando la oposición de su partido frente a los que ejercen la suya desde “la tumbona”, en clara alusión al partido de Santiago Abascal. De hecho, el líder ultra se dio por aludido y le replicó casi de inmediato reprochando a los populares sus continuos acuerdos con el PSOE, especialmente en Bruselas, y acusando a ambos de “estafar” a la ciudadanía. Después vinieron críticas muy duras de Vox al PP por la nueva Junta Electoral Central, después de que el candidato de los de Abascal se haya quedado fuera. En medio de ambas cuestiones se produjo la salida de Juan García-Gallardo, expresidente de la Junta de Castilla y León, con una carta muy crítica con la dirección de su partido.

Por eso, en Génova acusan al partido ultra de ejercer “una maniobra de distracción” y tratar de “tapar” una nueva crisis interna. Esta semana, además, es muy importante para Vox, que celebra una cumbre con sus socios europeos este fin de semana en Madrid.

Los trece vocales de la nueva Junta Electoral Central (JEC) tomarán posesión este jueves. Vox ha perdido la representación en el órgano electoral que tenía desde 2019. Los cinco integrantes seleccionados por el Congreso (con el requisito de que sean catedráticos) son los propuestos por PP (dos), PSOE (dos) y Sumar (el último, gracias al apoyo de ERC, Bildu y BNG). La formación de Abascal, de hecho, ya ha avanzado que recurrirá esta exclusión en el Tribunal Supremo y en el Constitucional. Y ha movido ficha pidiendo a la Mesa de la Cámara Baja el acta de la reunión con las votaciones de todos los grupos.

El propio portavoz del PP, Miguel Tellado, animó a su rival por la derecha a acudir a los tribunales. Y en Génova recalcan que lo “ven con buenos ojos” en tanto a que consideran que ese asiento corresponde a Vox por la representación que tienen en el Congreso tras las últimas elecciones. “Les corresponde”, repiten. Tanto es así que el PP sí apoyó al candidato designado por Vox, pero los votos fueron insuficientes.

A pesar de este movimiento, dirigentes ultras han seguido cargando las tintas contra los conservadores, denunciando un nuevo acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez. “No han aprendido nada”, insistía el eurodiputado Jorge Buxadé en un video que desapareció de la red social ‘X’, pero que sigue en otras plataformas como Instagram.

Desde Vox mantienen la queja contra el PP y en Génova reprochan que “se equivocan de enemigo” una vez más. En el entorno de Feijóo dan por hecho que esta “sobreactuación”, especialmente con los populares, está enfocada a esconder la nueva marcha del partido que evidencia “que algo está pasando en Vox”, como ya dijo Feijóo hace unos días.

García-Gallardo llevaba tiempo apartado de la toma de decisiones del partido. Y en su carta, además de admitir “discrepancias” con la dirección nacional, criticó que hubo un tiempo en el que “cabían más liderazgos y carismas” en el partido. Ayer mismo en una entrevista en la Cope volvió a reiterar que Vox solo crecerá “siendo ancho”, teniendo más liderazgos reconocibles en los territorios, “y pisando calle”.

En el PP evitan entrar en “los asuntos internos” de otros partidos públicamente, pero muchos dirigentes señalan “lo extraño” que es prescindir de tantos nombres que habían sido referentes internos, empezando por Iván Espinosa de los Monteros, antiguo portavoz en el Congreso, y quizá la herida más profunda que ha quedado en la organización de Abascal.

“En Vox les sobra todo el mundo”, dicen en Génova, repasando nombres como el de Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Víctor Sánchez del Real, Rocío Monasterio, o incluso otros nombres como Javier Ortega Smith, que continúa pero en un segundo plano absoluto.

La marcha de García-Gallardo, dicen en el PP, reaviva la crisis interna que implicó la salida de estos dirigentes antes y, por eso, entienden que han decidido emprender esta cruzada de la Junta Electoral Central, fijando su mirada en ellos. Los conservadores respaldan que acudan a la justicia, pero advierten que “no permitirán mentiras” en lo que tiene que ver con la posición del PP, que sí respaldó al candidato de Vox.

Los equilibrios de los conservadores con Vox son, en realidad, recurrentes. No es muy habitual escuchar a Feijóo en discursos para el partido cargar tan duramente contra Abascal como hizo el lunes: “Vox no quiere cambiar nada, sino reforzar su permanencia en la oposición. Aquí o gobierna el PP o vuelve a gobernar el PSOE con sus socios. No hay que perderlo de vista”, recalcó el dirigente conservador, dando un golpe encima de la mesa. Así lo leyeron muchos de los asistentes. El PP reconoce un cierto “hartazgo” con las críticas de Vox cada semana, con acusaciones de pactar con los socialistas, también por el giro hacia el sí en la revalorización de las pensiones por decreto ley.

En todo caso, en Génova repiten que no hay una estrategia de pasar al ataque contra Vox, sino de “defenderse” cuando los de Abascal cargan contra ellos, como ha ocurrido con la Junta Electoral Central. La tensión, sin embargo, lleva días en el ambiente sin ningún síntoma de que amaine.