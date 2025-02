Clavijo niega que Euskadi y Cataluña queden fuera del reparto de menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes que no existe un acuerdo previo con el PNV y Junts para dejar fuera del reparto de menores migrantes no acompañados a Euskadi y Cataluña. Así lo ha manifestado Clavijo, en una rueda de prensa tras un encuentro con el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, tras ser preguntado en relación a lo acordado con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que han fijado este jueves los criterios para la distribución de los menores migrantes no acompañados, y que son los aprobados en la conferencia sectorial del año 2022.

"No hay ningún acuerdo previo. O sea, vaya por delante que no hay ningún tipo de acuerdo", apostilló para agregar que lo acordado han sido unos criterios de distribución en relación a una serie de variables, tales como son "el PIB per cápita o el PIB de la comunidad autónoma, el grado de dispersión", que "son perfectamente conocedores" las comunidades autónomas y que "fueron aprobados en la conferencia sectorial del año 22 por unanimidad", y a lo que se ha sumado el esfuerzo previo realizado previamente.

Al final, matizó, lo que se está buscando "es que el menor que se va a trasladar, que ha sufrido un desarraigo, que ha sufrido un trayecto en muchas ocasiones traumático", tienen unos derechos para ser "atendidos con dignidad".

Con esos criterios, dijo, se producirá la distribución, que será pública y se llevará el texto legislativo para sacarlo adelante por decreto ley o proposición de ley, lo que determinará finalmente la Abogacía del Estado, aunque Clavijo sigue decantándose por el decreto ley al entender que "es lo más rápido y eficaz".

De todos modos, el presidente canario manifestó que se han acordado los criterios pero "no se ha hecho la simulación" aún de la distribución entre las comunidades autónomas y, agregó, queda la reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para garantizar la "financiación suficiente", y a partir de ahí el decreto o proposición de ley "estará terminado".

La política nacional se ha instalado en el "pim-pam-pum"

Será entonces, prosiguió, cuando el Gobierno canario acudirá al Congreso de los Diputados acompañado de todos los portavoces de los grupos parlamentarios del archipiélago y junto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra Rego para reunirse con los distintos grupos políticos. El objetivo en este caso será buscar los "176 votos como mínimo" que necesitan.

En este marco, puntualizó, que ya se están cursando con los distintos grupos políticos documentación porque "todo lo que se pueda mejorar o puntualizar será en esa fase".

Clavijo subrayó que el vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, "ha estado totalmente informado en todo momento", si bien la reunión con el Grupo Parlamentario Popular a nivel nacional, al igual que con el Grupo Socialista o el de Sumar o el Grupo Mixto, se tendrá.

Preguntado por unas declaraciones del portavoz nacional del PP, Borja Sémper, asegurando que su partido rechazará el acuerdo de reparto de menores migrantes, Clavijo dijo "no" querer polemizar, ya que enmarca ese tipo de mensajes "en el pim-pam-pum que se ha instalado en la política nacional", ya que sin conocer el texto "no parece oportuno" esa negación.

El presidente canario ha insistido en que "no se va a quedar ninguna parte del territorio" fuera del reparto, si bien incidió en que se tendrá en cuenta el "esfuerzo que están haciendo las distintas comunidades autónomas", entre otras cosas, porque "va a llevar aparejado la ficha financiera" para poder atender a los menores.

"Es como negociar con Trump"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido "sosiego" al PP sobre la cuestión de los menores migrantes, porque está convencido de que ni el presidente catalán ni el lehendakari se van a negar a acogerlos, aunque admite que sí recela de que medie Junts. "Estoy convencido de que Salvador Illa no va a negarse, ni el lehendakari vasco (Imanol Pradales). Ahora, si en vez de negociar con la Generalitat de Cataluña negocian con (Carles) Puigdemont... pues es como negociar con Trump, la extrema derecha con tintes xenófobos, como comprenderá. Es verdaderamente radiactivo", ha advertido.

García-Page ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con Clavijo (CC), al que ha pedido "perdón", porque no quiere "reventar ninguna negociación", y al que ha ofrecido el apoyo de Castilla-La Mancha en este asunto, pues considera que nadie plantea "excluir a Cataluña y el País Vasco, ya que eso sería como negar la posibilidad de una solución".

El presidente de la Junta ha explicado que ha recibido información del Ministerio de Infancia sobre los criterios que se proponen para el reparto y le han garantizado dos cosas: que incluyen a todas las comunidades autónomas y que reproducen los factores que se aplicaron en 2022, fruto entonces de un acuerdo en la Conferencia Sectorial. Por ello, ha llamado a los dirigentes del PP a "sosegar sus declaraciones hasta ver exactamente cuáles son los acuerdos", porque entiende que este es un tema que "tendría que salir fuera del debate más partidario".

"Es un parche"

García-Page reconoce que hay que dar alguna solución a la saturación que sufren los centros de Canarias, pero defiende que esta cuestión "ni se va a arreglar por imposición", aunque se tramite con carácter de ley (se baraja tanto el decreto ley que luego convalide el Congreso, como la opción de darle forma de proposición de ley).También sostiene que si hay algún tema en este momento en España que merezca un pacto de Estado, al margen de las disputas políticas, "ese es la inmigración", un asunto en el que también echa de menos que el Gobierno central comparta con las comunidades autónomas "cuál es su estrategia de fondo", en un proceso que ayude a que todas las comunidades se sientan "corresponsables".

Porque, a su juicio, lo que se negocia en este momento a iniciativa del Gobierno de Canarias "es un parche", un reparto puntual, pero sin abordar aún la cuestión de fondo. En cuanto a los criterios de reparto de los menores, ha recordado que no se trata de "almacenarlos en una nave" en número que haga imposible su buena acogida e integración y ha remarcado que la legislación española obliga a cuidarlos preferentemente en recursos familiares o en centros pequeños, de diez o quince menores.

Ese es el modelo que practica Castilla-La Mancha -ha añadido-, el que está dando buenos resultados en esa comunidad y el que quiere seguir aplicando cuando le lleguen menores africanos trasladados desde Canarias y Ceuta. No obstante, también ha enfatizado que los sistemas autonómicos de acogida de menores fueron diseñados originalmente pensando en los niños y adolescentes que quedaban en desamparo en su territorio, no en el fenómeno de la inmigración, por lo que se necesitará el apoyo económico y la corresponsabilidad de la Administración del Estado.