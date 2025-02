El Gobierno se reunirá con los sectores afectados por los aranceles de EEUU para trazar un plan conjunto

El Gobierno se reunirá en las próximas horas con del acero y el metal sobre el que EEUU ha anunciado aranceles del 25% a las importanciones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha acompasado una llamada a la “prudencia”, por la falta de concreción sobre la medida anunciada por el presidente Donald Trump, y de cara a evitar una escalada, con el mensaje contundente de que “la UE está preparada para afrontar este tipo de retos”. “Tenemos la unidad y las herramientas si se da el caso”, ha explicado en declaraciones a los medios tras participar en el acto del 20 aniversario de la ley contra la violencia de género presidido por Pedro Sánchez.

A la espera de oficializarse la imposición de aranceles, Cuerpo analizará esta misma tarde las consecuencias de esta “amenaza” con el sector. Tanto para mostrar el apoyo del Gobierno como para “compartir los retos” y trazar un plan que modere el impacto de los aranceles. “Aterrizar con ellos la mejor manera de seguir adelante”, según ha explicado. Desde el Gobierno insisten en que “este tipo de medidas no benefician a nadie”, comenzado por quien las impone, según el titular de Economía, quien hizo también una llamada a avanzar en el mercado interior para consolidar una mejor posición ante una escalada de la guerra comercial.

Mientras la UE trata de negociar ‘in extremis’ a la espera de que se comunique formalmente la decisión sobre la aplicación de aranceles, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, insistía en el mensaje de que una guerra comercial no beneficia a nadie. “Trabajamos para que esa relación comercial se mantenga”, avanzaba durante en declaraciones a los medios tras subrayar que la UE y EEUU son mutuamente el primer inversor y el primer cliente. Con todo, en línea con la Comisión Europea enviaba un mensaje de firmeza: “Por supuesto que la UE está preparada para cualquier eventualidad y defender sus intereses y mercado único”.

El jefe del Ejecutivo ya llamó la pasada semana a ser “firme" si se produce una guerra comercial. En este sentido, y el mercado de la presentación de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), apeló a la defensa los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores españoles. "Se trata de que no puede depender de lo que decida cualquiera en cualquier rincón del mundo. Ni el futuro de nuestro campo quedar al albur de aranceles oportunistas, porque, al final, con las cosas de comer no se debe jugar, sino actuar con decisión, con valentía y con visión de futuro”, arengó.

El Gobierno aboga por evitar una escalada, aunque las llamadas al entendimiento y su presentación como “socio fiable” con el pragmatismo de no caer en la ingenuidad y prepararse. “Estaremos dispuestos a defender nuestras empresas, nuestras industrias estratégicas, si llega el caso”, se viene trasladando desde Moncloa.

Defensa de Vox

En un comunicado emitido a primera hora de este lunes, Bruselas reconoce que no ha recibido ninguna notificación oficial. El ejecutivo comunitario vuelve a insistir ante ello en que no responde a "anuncios sin detalles ni clarificaciones por escrito". Sin embargo, se denuncia que "no ve justificación" en imponer aranceles y se avanza que "reaccionará para proteger los intereses de los negocios, los trabajadores y los consumidores europeos".

Vox insiste en su defensa cerrada al presidente estadounidense. En línea con lo que dijo Santiago Abascal en la cumbre de Patriots en Madrid - “el gran arancel es el pacto verde”- el portavoz nacional, José Antonio Fuster, aseguró que “los aranceles que preocupan son los de aquí, los de Bruselas”. Una posición lejos de la manifestada por los populares, para quienes “los aranceles no son la solución a nada". En esta línea, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha apelado a la "capacidad de negociación" de la UE para que "el libre comercio no se vea afectado”.