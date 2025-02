Feijóo va al choque con Abascal y le pide que elija entre su "dependencia" de Trump y el "interés de España"

Alberto Núñez Feijóo se reunió este lunes por la mañana con exministros de Defensa y Exteriores del PP y sus principales asesores en materia internacional para analizar la situación creada por el presidente de EEUU, Donald Trump, y su voluntad de poner fin a la invasión rusa de Ucrania sin contar con Ucrania. La cita ha llegado también horas después de que los alemanes hayan dado la victoria electoral a la conservadora CDU de Friedrich Merz y también un gran apoyo a la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), equivalente a Vox en España.

Tras la reunión, compareció ante la prensa, y afirmó que cree que se está asistiendo a la "redefinición del orden mundial", uno de esos "momentos cruciales" tras los cuales "varias generaciones vivirán las consecuencias de las decisiones" que se tomen en este momento. Como subrayó la semana pasada, considera inaceptable que EEUU quiera negociar con Rusia el fin de la guerra en territorio ucraniano sin contar con la opinión del país invadido. "No puede haber paz justa sin negociación justa", dijo en una clara pulla a Trump. "Obviamente es imprescindible que Rusia y EEUU estén en la solución, pero que lo hagan en solitario no traerá la paz", apuntó en otro momento. Feijóo explicitó que el PP no está "obligado" a compartir todas las "decisiones que tome EEUU" y, en ese contexto, aprovechó para lanzar un dardo a Santiago Abascal por su cercanía con Trump. "Vox tiene que elegir entre sus dependencias internacionales y el interés de España", retó. Los elogios entre el partido ultra español y los miembros del Gobierno norteamericano han sido numerosos en los últimos días, incluido el mensaje del magnate Elon Musk diciendo que Vox será el ganador de las próximas elecciones generales.

El PP, "libre" para opinar de EEUU

El líder del PP subrayó que él y sus compañeros de partido se sienten "libres para opinar", para "coincidir" o para "discrepar" con la Administración de EEUU, una capacidad de movimiento que considera que no tiene Vox. "Mi primera obligación es defender los intereses de España. Jamás cederé ante nadie", argumentó, recordando que ha mostrado su desacuerdo con el Gobierno norteamericano en el tema de Ucrania, los aranceles y su "voluntad expansiva".

Tras leer el discurso que llevaba preparado, Feijóo se sometió a solo dos turnos de preguntas de la prensa. En uno de ellos, le recordaron un tuit de Abascal, que horas antes le había preguntado directamente al líder del PP en X si sería capaz de pactar "con socialistas y extrema izquierda" antes que con Vox en el Gobierno central, como han hecho la derecha alemana y austriaca. "¿Por qué tanta ansiedad en ver con quién hay que gobernar si lo primero que hacen es abandonar los gobiernos?", respondió en referencia a la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos que gobernaba en coalición con el PP. "No parece que tenga mucha coherencia esa pregunta [de Abascal]", continuó.