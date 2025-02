Ángel Víctor Torres: "Sería inexplicable y partidista que los presidentes del PP rechazaran la quita del FLA"

Tras reunirse con el Govern de Cataluña para firmar hasta 20 acuerdos en las comisiones bilaterales, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres(Arucas, Gran Canaria, 1966), defiende, en esta entrevista con El Periódico de Catalunya, que sería "inexplicable" que el PP rechazara la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que se abordará el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro celebra que Junts haya retirado la propuesta sobre una cuestión de confianza al presidente Pedro Sánchez y saca pecho de la capacidad negociadora del Gobierno.

-Usted ha dicho que "fortalecer el Estado autonómico es fortalecer la Constitución". ¿Teme que otras comunidades denuncien agravios tras los pactos forjados?

-Sería inexplicable y partidista. Lo que ha hecho el Gobierno es algo que no tiene precedentes y es asumir la deuda que en su momento tuvieron que acometer, por recortes diversos en los años de la crisis, las comunidades autónomas. Por tanto, es de agradecer. No hay ningún criterio de agravio, la comunidad que más condonada tendrá su deuda [Andalucía] está presidida por el PP.

-El PP ya ha salido a rechazar la quita de la deuda del FLA, incluso el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

-Me sorprende que prefiera quedarse con esta deuda. Ya veremos qué ocurre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tengo que apelar a que el PP defienda el interés general. No lo hizo con el techo de gasto y espero que lo haga con esta propuesta.

-¿Cree que habrá división entre los presidentes autonómicos del PP?

-No lo creo, supongo que el PP irá con una única orden, pero espero que en ese debate pongan un poco de sentido común, que hace falta.

-Tras presentar los 20 acuerdos forjados con la Generalitat, ha dicho que "hoy no es un buen día para otros, los que están en el catastrofismo". ¿Se refería al PP o también a Junts?

-Fundamentalmente, al principal partido de la oposición, que no asume que tú puedes ganar unas elecciones y no presidir el Gobierno. Eso me pasó a mí en Canarias. El PP está absolutamente desnortado y [centrado] en cuestiones que no tienen interés para la ciudadanía, como judicializar la vida pública, atacar a las personas y a sus familiares, incluso con bulos y mentiras. Y lo digo por experiencia personal. Por tanto, no es un buen día para ellos. Seguro que terminarán atacando a Junts por haber retirado la PNL de la cuestión de confianza.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. / Manu Mitru

-¿El Gobierno hará alguna concesión a Junts tras la retirada de la propuesta sobre la cuestión de confianza?

-No, porque [la cuestión de confianza] es una decisión única del presidente del Gobierno. La opción legítima que existe ante una mayoría que pierde la confianza en un presidente son las mociones de censura. Es una buena noticia que esa PNL no se debata, porque lo que iba a generar es ruido, fango y más controversia, que no va a ningún sitio. La fortaleza de este gobierno, no la debilidad, es demostrar que sabe negociar.

"Es una buena noticia que la propuesta sobre una cuestión de confianza de Junts no se debata, porque lo que iba a generar es ruido y fango"

-¿Se abordará la financiación singular en la comisión de asuntos económicos de este viernes?

-Ya hemos dicho que para eso tenemos un plazo un poco más largo, que es el primer semestre de este año.

-¿Antes de julio habrá una nueva comisión bilateral en la que se consagre el acuerdo para la nueva financiación como un acuerdo entre gobiernos?

-Sí, esa es la voluntad de los dos gobiernos. También tengo que ser claro: en ocasiones esa voluntad choca con imprevistos, con dificultades o con exigencias. Pero llevamos un tiempo trabajando y muy bien con la Generalitat de Catalunya. La prueba está en que hemos conseguido 20 acuerdos y que la comisión mixta no se convocaba desde hacía 14 años. Tengo que agradecer al president la normalización democrática y el compromiso de defender su tierra desde el diálogo.

-Hablaba incluso de "cogobernanza".

-Con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno, la conflictividad con las comunidades autónomas se ha reducido a más de la mitad frente a los gobiernos de Mariano Rajoy con mayoría absoluta. Vamos mucho menos al Tribunal Constitucional de lo que iba ese gobierno contra presidentes de su mismo color político. Creemos en la descentralización política y la ejercemos, creemos en el Estado de las autonomías. La ultraderecha, que gobierna o ha gobernado con la derecha, quiere que todo se centralice.

"Con Sánchez de presidente del Gobierno, la conflictividad con las comunidades se ha reducido a más de la mitad frente a los gobiernos de Rajoy con mayoría absoluta"

-Sobre el traspaso de las competencias en inmigración, Junts exige el control de las fronteras por parte de los Mossos d'Esquadra y que la Generalitat pueda gestionar los NIE. ¿Lo comparte?

-Este acuerdo exige una mayoría absoluta porque es una modificación de ley orgánica y, en cualquier caso, tiene que estar dentro de la Constitución. Estamos en el proceso de la negociación y cada grupo va a máximos. Vamos a dejar que la negociación culmine con acuerdo y luego habrá que conseguir más apoyos. No basta con el PSOE, Sumar y Junts, se necesitan más grupos que lo acuerden y habrá que ceder en los máximos.

"Sobre el traspaso de inmigración: no basta con el PSOE, Sumar y Junts, se necesitan más grupos políticos que lo acuerden y habrá que ceder en los máximos"

-Hay otra negociación en marcha, que es el reparto de menores migrantes. Junts dice que Cataluña no puede formar parte de un "café para todos". ¿Qué le responde?

-Seguimos defendiendo que la modificación del artículo 35 es la solución definitiva, estructural y permanente. Junts puso sobre la mesa que ningún niño debía ir a Catalunya. Desde punto de vista jurídico, eso no tiene cobertura. Distinto es el debate de qué comunidades han hecho un mayor esfuerzo y que eso se tenga en cuenta, debe equilibrarse. Tengo que lamentar que el PP, que gobierna la mayoría de las comunidades, sea quien pone palos en las ruedas.

Tanto Junts como ERC cierran la puerta a aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Pero usted ha dicho que todavía mantiene la confianza.

Y hace dos semanas nadie pensaba que [Junts] iba a retirar la PNL sobre la moción de confianza. Nosotros queremos aprobar los presupuestos para 2025, y se han llegado a aprobar en verano del año pertinente. El PP critica, pero Rajoy tuvo presupuestos prorrogados varios años. Hay tiempo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. / Manu Mitru

-En este marco de “normalización”, ¿es momento de que Sánchez se reúna con Carles Puigdemont en Bélgica?

-Es una decisión que se ha de tomar.

-Puigdemont sigue diciendo que Sánchez le trata "como un delincuente".

-Mucho es lo que puede aparecer en los medios de comunicación, y mucho es lo que se consigue acordando. Yo me quedo siempre con los acuerdos. Los relatos a veces son necesarios para llegar a acuerdos.

-Uno de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno le implica directamente, que es el caso Ábalos. ¿Usted cree que es víctima de 'lawfare'?

-Soy víctima de un ataque político. He tenido que demostrar que, frente a lo que decía este señor [Víctor de Aldama], que yo había estado en un piso con señoritas esa noche, yo estaba en mi casa durmiendo. Lo he demostrado no con tarjeta de embarque, sino con unos certificados de haber volado. La verdad la tengo yo. Pero el PP sigue diciendo lo que decía este señor, que ha mentido vilmente. ¿Por qué? Hay una voluntad de que aquello que no han podido conseguir en las urnas lo intenten conseguir atacando en lo personal. Me parece una vileza tremenda.

-¿Confía en la justicia?

-Confío en la justicia. No creo en los juicios paralelos, en las penas de telediario, en que se prejuzgue para condenar a alguien sin haberlo estado. No creo en los señalamientos injustos y a sabiendas de que son falsos. Tenemos la peor oposición del PP que nunca ha habido en nuestro país. Están en una cruzada cuyo máximo responsable es Feijóo, que no soporta no ser presidente.

Suscríbete para seguir leyendo