El PP nacional obvia las novedades sobre Mazón y mantiene su apoyo al presidente valenciano

Los cambios de versión de Carlos Mazón sobre su actuación el día de la DANA están acaparando estas últimas 48 horas las portadas de todos los medios de comunicación. El 'president' de la Comunitat Valenciana ha revelado este miércoles que llegó al Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) que gestionaba la emergencia provocada por las lluvias torrenciales a las 20.28 horas, aunque cuatro meses antes había afirmado que se había incorporado "personalmente" a ese órgano "a partir de las 19.00". Es la primera vez que reconoce que no estaba participando en la reunión del CECOPI en el momento en que se envió la alerta a los móviles de los ciudadanos, a las 20.11 horas, un detalle que se ha conocido ahora, cuando una jueza avanza en la investigación del caso y está pidiendo información sobre la actuación de cada uno de los políticos.

Estas novedades sobre la actuación de Mazón el día de la DANA que provocó la muerte de 219 personas en su comunidad no son significativas a ojos de la dirección nacional del PP. Alberto Núñez Feijóo, tras unos días titubeante, decidió en noviembre respaldar a Mazón por considerar que pedir su dimisión habría dañado las expectativas electorales en la Comunitat Valenciana durante años. El máximo jefe de los populares admitió ese cálculo político este mismo lunes en 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco, cuando afirmó que tomará "la decisión más oportuna" sobre Mazón (esto es, retirarle el apoyo político) en el momento que más le convenga porque a su partido le "interesa gobernar Valencia".

Por ahora, Feijóo ha decidido mantener el respaldo a Mazón y fuentes oficiales de la dirección nacional han negado que haya "novedades" significativas para cambiar de posición. "Él nunca había dicho en concreto que estaba en el CECOPI en el momento del envío de la alerta, ¿no?", han insistido esas fuentes sumándose a la escenificación hecha poco antes por Mazón ante la prensa valenciana. "Llegué a las 20.28 horas (...) Evidentemente, las 20.28 es después de las 19h30. Es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en las Cortes Valencianas, que siempre dije lo mismo. Yo, cambiar de versión, jamás", ha dicho este miércoles a la prensa, dando un detalle que había evitado ofrecer durante meses. Mazón ha subrayado que no estuvo "incomunicado" y que no le "esperaron para enviar la alerta" y que no retrasó ninguna "reunión".

Fuentes de Génova no han querido analizar si ven al presidente valenciano más centrado en tratar de defenderse judicialmente que de la gestión de la reconstrucción. Sin cámaras también, un miembro de la dirección ha afirmado que Mazón no tiene por qué dimitir porque no está siquiera "imputado".

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha dicho que Mazón "ha dado la cara, ha dado explicaciones, ha vinculado su futuro [a la reconstrucción] y no ha salido corriendo". Bravo ha insistido en que el presidente autonómico "no es miembro de la CECOPI" y no tenía por qué estar en esa reunión del órgano de emergencias. Y, cuando los periodistas le han preguntado si la dirección de Feijóo mantiene su apoyo al dirigente alicantino, ha respondido: "Por supuesto".