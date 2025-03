Feijóo mantiene su apoyo a Mazón aunque admite que no estuvo "a la altura"

Alberto Núñez Feijóo sigue manteniendo el apoyo a Carlos Mazón pese a su delicada situación política después de haber modificado en varias ocasiones su versión sobre su desempeño el día de la DANA. "No he cambiado de opinión [sobre Mazón]", ha afirmado el líder del PP a los medios de comunicación que le han preguntado a la salida de un acto de autónomos en Madrid. El dirigente conservador sí que ha señalado por primera vez, y lo ha repetido en dos ocasiones, que la administración autonómica no estuvo "a la altura".

"Mi postura es conocida desde las 9.30 de la mañana del día siguiente de las riadas. No he cambiado de opinión. Creo que ni la administración central ni la autonómica han estado a la altura de esa emergencia. Es verdad que ha habido después dos tipos de reacción: la de la central, que es la persecución a un adversario político, que es el presidente de a Generalitat, y la reacción del presidente de la Generalitat, cuyo objetivo es la recuperación", ha declarado. Feijóo ha subrayado que Pedro Sánchez ha promocionado a vicepresidenta de la Comisión Europea a la exministra Teresa Ribera (responsable de la Aemet y de las Confederaciones hidrógráficas) mientras que Mazón, ha continuado, hizo una "crisis de Gobierno" que afectó, entre otras personas, a la consejera de emergencias el día de la DANA, Salomé Pradas. "Y [Mazón] ha condicionado su futuro a cómo va evolucionando la reconstrucción. Son dos formas distintas de entender la política", ha afirmado.

“Vuelvo a reiterar. La postura del PP es una postura clara desde el primer instante y no vamos a cambiar cada diez días, eso se lo dejamos al Partido Socialista. El señor Mazón ha unido su futuro a la reconstrucción de Valencia”, ha respondido cuando los periodistas le han vuelto a preguntar directamente si le ha pedido la dimisión al presidente de la Generalitat.

El PP es un saco de nervios desde la semana pasada, cuando la estrategia del dirigente autonómico se centró más en salvar su futuro judicial que en sostener el relato político. El jefe del Ejecutivo valenciano mantiene ahora que llegó al órgano que gestionaba la emergencia (CECOPI) a las 20.28, distanciándose de cualquier responsabilidad en el SMS de alerta a la población. Según la jueza que investiga el asunto, ese mensaje fue "errado" y "tardío". La magistrada ya ha acotado los hechos a analizar y está pidiendo informes a la Generalitat valenciana, la Guardia Civil y los órganos afectados para averiguar qué información se tenía y en qué momento.

Referencia a Ábalos

Según Feijóo, el "objetivo del Gobierno de España es perseguir a la Generalitat valenciana", una acusación que ha lanzado antes de recordar que Pedro Sánchez incluyó al exministro José Luis Ábalos en las listas electorales por la provincia de Valencia en las generales de 2023. Ábalos, exministro de Transportes, está siendo investigado por presunta corrupción. En ese contexto ha vuelto a decir que "ninguno de los gobiernos ha estado a la altura", pero que ha habido uno, el valenciano, "que ha pedido perdón" y otro, en referencia al central, que "está lleno de soberbia" y está "intentando erosionar al Gobierno de la Comunitat Valenciana".

Feijóo llevaba esquivando a los medios de comunicación desde el pasado miércoles. Ese día se escabulló de los periodistas en el Congreso de los Diputados cuando le preguntaron por la última versión ofrecida por el dirigente alicantino sobre su llegada al órgano de emergencias que gestionaba las lluvias torrenciales el 29 de octubre. Mazón dijo el martes por la tarde que llegó al CECOPI después de que, a las 20.11 horas, se enviara el SMS que se mandó a la población. El miércoles por la tarde ya concretó que había sido a las 20.28. Feijóo se vació la agenda pública entre el jueves y el domingo.