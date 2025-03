Pardo de Vera afirma en el Supremo que Ábalos y Koldo le pregutaron por contrataciones en Ineco y dos obras de Adif

La que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha afirmado este miércoles en el Tribunal Supremo que tanto el exministro José Luis Ábalos como su asistente, Koldo García, se interesaron por cómo debía contratarse a personal administrativo en Ineco, la empresa pública en la que trabajaba el hermano de Koldo y en la que acabó siendo contratada Jésica R. la que fuera pareja del actual diputado del grupo mixto. Ella les explicó el procedimiento de contratación mediante la web de la empresa y ya no hizo ninguna gestión más al respecto.

Así lo han señalado fuentes presentes en la declaración prestada como testigo de la exdirectiva, que ha puesto distancia con los imputados y también ha apuntado a que ambos se habrían interesado por dos adjudicaciones que Adif habría realizado a las empresas Levantina y el grupo Murias (en una UTE). La primera de estas empresas aparece en el listado aportado por el comisionista Víctor de Aldama, mientras que la segunda también aparece manuscrita y tachada. Según fuentes presentes en la declaración el motivo de la consulta era que los contratistas se quejaban de que se les debía dinero, si bien la responsable de Adif comprobó dichos contratos y les respondió que todo estaba bien.

Pardo de Vera, según las mismas fuentes, habría relatado ante el instructor de la causa, Leopoldo Puente, que se quejó a Ábalos sobre la continua presencia de Aldama en las zonas del ministerio cercanas al despacho del ministro en la tercera planta del edificio, así como de habérselo encontrado en el ascensor que da acceso a las mismas. Tras esta queja, el comisionista dejó de aparecer por allí.

Cuando compareció ante la comisión Koldo en el Senado, Pardo de Vera explicó que no conocía la empresa de Aldama antes de la contratación del material sanitario, que ella no eligió dicha sociedad y que se limitó a firmar la "declaración de emergencia" del contrato en base a sus competencias. La misma versión ha dado en el alto tribunal, asegurando además que Ábalos no le dio nunca ninguna indicación. Momentos antes de comparecer señaló a las puertas del alto tribunal, cuando los periodistas le preguntaron si iba a ratificarse en estas manifestaciones, señaló con rotundidad: "Yo no miento".

Carreteras

Por su parte, el exdirector general de Carreteras Javier Herrero ha descartado la existencia de adjudicaciones a cambio de mordidas por parte de la trama liderada por el comisionista Víctor de Aldama en relación con las obras dependientes de su departamento. De haber existido estos amaños, considera que los hubiera "detectado", según manifestó en su declaración.

Herrero, a igual que el resto de exresponsables de Transportes citados como testigos en este procedimiento, ya ha pasado ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo antes de tener que acudir ante el alto tribunal. En el Senado dijo desconocer al conseguidor Víctor de Aldama si bien no descartó que no hubiese coincidido con él en algún acto.

El tercero en comparecer ha sido Alejandro de las Alas Pumariño, el oficial mayor del Ministerio de Transportes que en 2020 se ocupó de controlar las mascarillas compradas por la pandemia que se almacenaban en la sede gubernamental y que, además, era responsable tanto de la seguridad como del registro de personas. El informe de auditoría encargado por el actual ministro, Óscar Puente, sobre esos contratos ponía el foco en la "falta de control inicial" sobre este material.

Igualmente, ha declarado el presidente de la constructora Azvi, Manuel Contreras, cuya empresa es una de las señaladas por Aldama de haber pagado comisiones a cambio de una contratación de obra pública. La compañía trató, sin éxito, de que el magistrado les permitiera poder querellarse contra el comisionista por estas acusaciones, que considera injuriosas. En su escrito, la dirección de Azvi defendía que la razón esgrimida por Aldama por la que esta empresa depositó 18.000 euros en la cuenta de la mercantil Pilot Club Natación Sevilla S.L., propiedad del comisionista, es falsa.

Azvi explica este pago en el marco de un proyecto que el comisionista investigado por la trama Koldo proyectaba construir en dicho lugar un círculo privado empresarial, deportivo y cultural:el Club Trastámara. En ese momento se exigió a los interesados asociarse mediante la compra de una acción, valorada en 18.000 euros, y en dicha compra se incardinaría el depósito de tal cantidad por parte de Manuel Contreras. El proyecto finalmente no llegó a buen puerto y Aldama ordenó la devolución del dinero.