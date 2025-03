Cecilia Herrero justifica su salida de Vox y amenaza a Catalá: "La aritmética es la que es"

Cecilia Herrero, una de los cuatro concejales que Vox obtuvo en el Ayuntamiento de Valencia, ha justificado este lunes su solicitud de baja de militancia de la formación que dirige Santiago Abascal por la fata de apoyo del partido frente a las acusaciones contra su compañero Juan Manuel Badenas, y no ha aclarado si mantendrá su fidelidad al Gobierno de María José Catalá. Ahora "la aritmética es la que es", ha dicho. Y es que Herrero sigue el camino del propio Badenas, expulsado de su partido tras la investigación interna abierta por los contratos supuestamente amañados de València Activa con la Fundación Imedes. Eso significa que Vox se queda con solo dos concejales y que tanto Celicia Herrero como Badenas pasará al grupo de los No Adscritos, teniendo en su mano la mayoría del pleno e incluso una improbable moción de censura con Compromís y el Partido Socialista. En este sentido, Herrero ha asegurado que mantendrá la fidelidad a sus electores, a los que "no voy a abandonar".

Herrero comunicó ya el pasado jueves a su partido que causaba baja como militante, aunque tardó tres días en hacerlo oficial. Este domingo publicaba la decisión en su cuenta de X.