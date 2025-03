El PP no aclara si apoyará el aumento del gasto militar ante la falta de concreción de Sánchez sobre cómo lo hará

Días antes de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vean este jueves a solas en la Moncloa, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que su partido no va a dar al presidente del Gobierno un "cheque en blanco" para que pueda aumentar el gasto militar y cumplir el compromiso adquirido por España ante los socios europeos. El acercamiento de Donald Trump a Rusia ha obligado a la Unión Europea a mover ficha y preparar planes para fortalecer su capacidad de defensa, una carencia aplazada durante décadas. Sánchez y Feijóo comparten que en este contexto internacional es necesario dedicar más dinero a esa partida, que en estos momentos supone el 1,28% del PIB, aunque no han concretado en público ni de dónde sacarán esos miles de millones de euros ni tampoco el ritmo anual con el que habrá que hacerlo.

"Nosotros cheques en blanco a Pedro Sánchez hace muchísimo tiempo que tenemos muy claro que no se le pueden expedir", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso cuando los periodistas le han preguntado sobre el posible apoyo del PP al aumento del gasto en armas. Sánchez tiene un problema grave con este asunto ya que varios de sus socios de investidura, los que le ayudan a sacar adelante las leyes e iniciativas, están en contra de cualquier aumento del gasto militar. Por eso, la reunión del jueves en el Palacio de la Moncloa con Feijóo, con el que no ha hablado por mensaje ni por teléfono en los últimos 15 meses, es tan relevante. Sánchez también se verá con representantes el resto de grupos del Congreso menos el de Vox, al que no ha convocado, para hablar de la seguridad en Europa y la guerra de Ucrania.

Los populares consideran que en este contexto internacional Sánchez debería comparecer ante el Congreso de los Diputados para informar a la opinión pública de cómo ve el Gobierno la situación y aportar información de la posición de España en las reuniones internacionales en las que está participando. Ante esa falta de transparencia, Gamarra teme que Sánchez se esté planteando "las reunioes del próximo jueves como un absoluto paripé cara a la galería".

Gamarra no ha querido concretar qué vía ve mejor el PP para aumentar ese gasto militar y ha reclamado saber antes "qué planteamiento tiene el presidente". El principal mecanismo para ampliar esa partida sería aumentarla en los Presupuestos Generales del Estado de 2025, pero el Gobierno, a día de hoy, todavía no ha confirmado siquiera que los vaya a presentar. Su debilidad parlamentaria le llevó a no presentarlos el año pasado y este ejercicio

El margen que conceden las modificaciones presupuestarias para ensanchar el gasto de una determinada partida es limitado. Además, este camino no siempre es un atajo político, pues, con carácter general, las modificaciones deben ser adoptadas a través de decretos ley o de proyectos de ley, que han de ser validados después por el Congreso.