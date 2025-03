El asesor de la unidad de atención a las víctimas del terrorismo catalana denuncia el abandono de las del 17-A por la "cicatería" del Estado

Robert Manrique Ripoll, asesor de l’Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats pel Terrorisme (UAVAT), atribuyó este martes en el Congreso de los Diputados a la "cicatería del Estado" el abandono en el que denunció se encuentran las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils cometidos el 17 de agosto de 2017, circunstancia que amplió a cualquier víctima del terrorismo, incluidas las de ETA y las de ultraderecha.

Manrique, que comenzó su intervención pidiendo un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados del 11-M en Madrid, en los que hubo 192 muertos y centenares de heridos, con motivo de su 21 aniversario, explicó que le había dado muchas vueltas a por qué del abandono del Estado con las víctimas del terrorismo y su conclusión es que era mera "cicatería" por parte del Estado.

En este sentido, señaló que la ley de víctimas del terrorismo da un año para que quienes se considere víctima del terrorismo acudan a la oficina de atención a las víctimas del terrorismo para reclamar una indemnización. Aseguró que tras los atentados de 2017 la Subdirección General de Atención a las Víctimas puso una oficina en Barcelona entre el 22 y el 29 de agosto. "Con unos atentados con 16 asesinados y 160 heridos, que la sentencia eleva a 345. ¿Cómo más de 300 personas debían saber que la oficina estaba abierta una semana? No se hizo ningún anuncio en los medios. ¿Cómo se iban a enterar las víctimas de que estaba esa oficina que estuvo una semana y se vino otra vez a Madrid?", lamentó el compareciente.

En su discurso, lleno de ejemplos de falta de atención a distintas víctimas del terrorismo, recordó que la indemnización para ellas por asesinato estaba fijada en 500.000 euros y ahora la cifra se había reducido sensiblemente, y que no se tenía en cuenta la pérdida de fetos de las embarazadas muertas o que resultan heridas. Sí reconoció que lo aprendido en el 11-M se había utilizado en los atentados de Catalunya, pero no era "suficiente" y consideró la atención que se presta en Francia a las víctimas del terrorismo mucho mejor y adecuada que la española.

Entre sus críticas también estuvo que la ley de protección de datos no le permite ponerse en contacto con víctimas a las que ha identificado a través del estudio del sumario, ni siquiera para ofrecerles asesoramiento, pese a que la Administración no se pone en contacto con ellas para informarles de sus derechos. Entre esa falta de atención no solo mencionó lo relativo a indemnizaciones, sino que también relató que nadie acompañó a Javier Martínez, tras la muerte de su hijo Xavi, de tres años de edad, a su domicilio en Rubí, que tuvo que hacer él mismo conduciendo; o el de una herida que quedó huérfana el 17-A, a la que un abogado cobró una comisión por recibir la indemnización que le correspondía. Incluso el de una pareja a la que no se reconoció la condición de víctimas del terrorismo, pese a que ETA mató al médico en cuya consulta esperaban a que atendiera a su hija.

Concluyó su intervención, respondiendo al portavoz del PP que "las víctimas no son iguales y tienen distinta ideologíca" y que hay gente que pide "dignidad, memoria, asistencia para las víctimas del terrorismo" y nunca han ido a su unidad para preguntar por las víctimas a las que asiste.