Trump, delante del jefe de la OTAN, sobre anexionar Groenlandia a EEUU: "Creo que va a suceder"

Las ansias imperialistas y expansionistas de Donald Trump no remiten. Este jueves, durante una reunión en el Despacho Oval con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, el republicano ha vuelto a referirse a la potencial anexión de Groenlandia a Estados Unidos. "Creo que sucederá", ha afirmado Trump, que ha argumentado que esa anexión es necesaria por "seguridad nacional" y "seguridad internacional".

El presidente estadounidense empezó a lanzar la provocadora idea de una compra ya en 2019, en su primer mandato. Desde su victoria electoral en noviembre y en su segunda presidencia la ha incluido con frecuencia en declaraciones y discursos, igual que las repetidas llamadas a que Canadá se convierta en el estado 51, a hacerse con el control del Canal de Panamá o a tomar el control de la Franja de Gaza. Y aunque son palabras, el insistente martilleo reviste de mayor gravedad sus declaraciones.

En las de este jueves ha tratado de involucrar a Rutte, señalándole como alguien que "podría ser muy instrumental". Y el neerlandés ha esquivado con toda la diplomacia posible entrar en el fondo de la polémica cuestión de la anexión ("debo quedar fuera de esta conversación porque no dirijo a la OTAN en esto", ha dicho), pero también ha mostrado su acuerdo con Trump para señalar como "totalmente correcta" su descripción de la situación en el Alto Norte y el Ártico.

China y Rusia

"Los chinos están relajando las reglas, sabemos que el ejército ruso está ahí, nos faltan rompedores de hielo", ha declarado Rutte, que ha definido como "muy importante asegurar que esa región, esa parte del mundo, sigue siendo segura". "La cosas están cambiando, y tenemos que estar allí", ha dicho el neerlandés, que ha Rutte, que ha considerado "fundamental" para la seguridad de la región que haya colaboración "bajo el amparo de Europa" de los siete países, excluyendo a Rusia, que comparten aguas árticas (EE.UU., Canadá, Islandia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia).

Trump se ha referido también a la cuestiión de los rompehielos señalando que su gobierno está en proceso de ordenar 48 de estos buques y que Canadá ha mostrado interés en utilizarlos. No ha cejado en su insistencia en una eventual anexión,. insistiendo en que "la OTAN podría tener que involucrarse de alguna manera", recordando que ya hay bases en Groenlandia y soldados y sugiriendo que podrían enviarse más. Y ha preguntado a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, si debería hacerlo, aunque sin darle tiempo a contestar ha dicho "no respondas".

Ni Trumo ni Rutte han hecho ninguna referencia a los recursos naturales de la mayor isla de mundo, que ha entrado en un proceso acelerado de deshielo que facilitaría la explotación de esos recursos.

Elecciones

Trump ha celebrado en sus declaraciones el resultado en las elecciones generales celebradas este miércoles en Groenlandia, donde se impuso el Partido Demokraatit, a cuyo líder, Jens-Frederik Nielsen, ha tildado como "una muy buena persona en lo que a nosotros respecta". Demokraatit, que resultó soprendente vencedor y supone la ruptura de Groenlandia con los partidos tradicionales, respalda la idea de construir un proceso sólido sin fecha definida para una hipotética separación de Dinamarca.

Ha dejado también su particular visión de la geografia y la historia. ""Dinamarca está muy lejos y no tiene nada que hacer, no es capaz de llegar a un acuerdo para ofrecer protección en Groenlandia", ha dicho. "Un barco llegó allí hace 200 años o algo y dicen que tienen derechos. Yo no sé si eso es verdad. En realidad no creo que lo sea".

Planes para el Canal de Panamá

Las declaraciones llegan el mismo día en que NBC revelaba que Trump ha dado instrucciones al Departamento de Defensa para que prepare opciones para incrementar la presencia en Panamá para lograr el objetivo de "reclamar" el canal.

Según las fuentes gubernamentales que han hablado protegidas por el anonimato con la cadena, el Mando del Sur de EEUU desarrolla varios planes potenciales, que van desde una cooperación más estrecha con las fuerzas de seguridad panameñas hasta la opción, "menos probable" según la información, de que se tome control del canal por la fuerza. Las fuentes señalaron que la improbable invasión solo se consideraría seriamente si una mayor presencia militar estadounidense en Panamá no logra la meta de Trump de volver a tomar control del canal.

Los planes se le han presentado esa semana a Hegseth, el jefe del Pentágono, que tiene previsto visitar el país centroamericano en abril.