Ayuso acogerá a los menores no acompañados que lleguen de Canarias: "Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley"

Veladamente y mostrando su rechazo a la política migratoria del Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado a entender que su Ejecutivo acogerá a los menores que lleguen desde Canarias una vez se establezca el reparto. Ayuso anunció el pasado martes que recurrirá ante los tribunales la reforma de la Ley de Extranjería que fija las condiciones para este reparto obligatorio, pero, según ha asegurado hoy en la Asamblea de Madrid, cumplirá con la ley.

"Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley", ha señalado en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez-Moñino sobre el funcionamiento de los centros de menores no acompañados en la región. "Los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley, y a ellos hay que ponerles unos recursos, como a todos los demás, en cumplimiento de la ley".

De esta forma, ha rebatido a la portavoz de la formación de ultraderecha, quien previamente le había solicitado que dijera "claramente" que no aceptará a los 700 menores extranjeros no acompañados que, según Junts, llegarán a Madrid y que agilizará los trámites para devolver a sus países de origen a los 10.000 "que usted ha reconocido que mantenemos todos". Había empezado Pérez-Moñino leyendo unas palabras de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana en las que se negaba a "admitir más repartos de la inmigración ilegal" e instaba a "agilizar con urgencia las expulsiones·de los ilegales". “¿Le suenan de algo estas palabras?", le ha conminado. "Le doy una pista. No son del señor Abascal, ni son mías. Son de su homólogo en la Comunidad Valenciana”.

Frente a ello, Ayuso ha reprochado a Vox tratar de hacer una pinza en colaboración con el Gobierno central contra ella. "Esta semana no he podido ser más clara criticando la política migratoria del señor Sánchez", ha asegurado, antes de lanzarse a atacar la política migratoria del Ejecutivo. "No me puede hacer una pinza, yo estoy en contra, lo he dicho, de ese reparto".

A decir de la presidenta madrileña, los problemas de origen no se están solucionando. "Esto no va a finalizar nunca", ha proclamado Ayuso, que ha asegurado que se está enviando un aviso "altamente peligroso" a las mafias. "El Gobierno de España", ha enfatizado, "ni protege la soberanía ni protege las fronteras". "A ver si en la Unión Europea despiertan de una vez y se dan cuenta del Gobierno que tenemos en España", ha añadido.

Su intervención en este punto ha concluido, no obstante, con un recado a cuenta del acuerdo del Gobierno con Junts. "Sí a la inmigración, no a la inmigración ilegal descontrolada, ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números para contentar al supremacista y prófugo de la justicia, el señor Puigdemont, que a través de Junts, va haciendo estos repartos".

"Por chanchullos o por hablar del novio de Ayuso"

La imputación por corrupción y administración desleal de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, conocida ayer, ha sido el otro asunto que ha centrado la sesión de control a la presidenta madrileña en el pleno de la Asamblea. La portavoz socialista, Mar Espinar, ha dirigido su intervención hacia la gestión en las residencias durante la pandemia, pero no ha dejado de trufarla de alusiones al "aticazo de Chamberí", el piso en el que viven Ayuso y González Amador.

En un tono igualmente duro, desde Más Madrid Manuela Bergerot ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "ya no vive solo con un defraudador o un delincuente fiscal. Ahora también con un imputado por corrupción". "El señor Quirón está imputado por corrupción y la Quironesa, acorralada por la corrupción”.

No se ha alterado en exceso Ayuso, quien a la portavoz socialista le ha asegurado que "triplica" al PSOE en las urnas y le ha recordado las investigaciones al exministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la esposa del presidente, Begoña Gómez. "En circunstancias normales el PSOE hubiera seguido el camino de sus homólogos en Portugal y se hubieran ido a casa si hubieran tenido un poco de dignidad", ha apuntado. "Son ustedes los que están ocultando al señor Ábalos, que fue quien puso a Sánchez al frente del Partido Socialista, el que le arregló las primarias. Nada de lo que ha hecho Ábalos le es ajeno al presidente del Gobierno, al que le ha retirado la justicia el pasaporte, que le han descubierto 265 cuentas vinculadas al PSOE, que ha explotado sexualmente a chicas jóvenes utilizando su poder como ministro para colocarlas en empresas y en pisos pagados con dinero público".

A Bergerot, por su parte, le ha recriminado el escaso nivel de conocimiento de los ministros del Gobierno que tiene la población. "Yo diría que no conocen al 90% de los ministros de este Gobierno", ha afirmado. "Solo se los conoce o por chanchullos o por hablar del novio de Ayuso. Si no, no tendrían otro tema de conversación". Ayuso ha criticado el "interés inusual" por meterse en su "vida personal". "¿Por qué no hablan de las suyas? ¿Con quiénes han estado casadas sus jefas? ¿A qué se dedicaban sus maridos? ¿A qué se dedican las mujeres de los demás ministros? ¿En qué casas viven? ¿Quién lo paga?", ha preguntado.

Todo ello, como ha recordado en más de una ocasión el presidente de la cámara, Enrique Ossorio, en el Día Internacional de la Felicidad.