Sánchez se suma a la propuesta para que la UE siente a un representante en la mesa de negociación sobre Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que defenderá de manera "contundente y visible" el apoyo de España a la propuesta finlandesa para que la Unión Europea esté representada por una persona en las negociaciones para alcanzar una paz "justa y duradera" en Ucrania. Una exigencia que vienen haciendo los Veintisiete desde hace semanas, sin éxito, y que con la propuesta finlandesa se busca concretar para "dar un paso al frente" en las negociaciones de paz que se están produciendo ahora mismo entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. "Europa tiene que estar en la mesa", ha conminado el jefe del Ejecutivo antes de participar en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo en el que se analizará el respaldo europeo a Ucrania.

Antes de la reunión, Sánchez ha avanzado su respaldo a la propuesta del presidente de Finlandia de aplicar una estrategia de negociación porque Europa tiene que habilitar "un equipo de negociación y también un representante o una representante que hable en nombre de todos los europeos". "Por supuesto que voy a apoyar esta propuesta del gobierno finlandés y también lógicamente la propuesta que ha hecho, de manera informal, el presidente del Consejo a todos los líderes", avanzó Sánchez sobre la medida de António Costa.

Sánchez ya se reunió la pasada semana en Helsinki con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo. Un encuentro en el que arrancó su apoyo para que la UE financie el plan de rearme con fondos comunes. “Mi propuesta compartida por Orpo, es que debemos plantearnos que la defensa y la seguridad son bienes públicos europeos y para ello hacen falta recursos comunes”, subrayó el jefe del Ejecutivo. El primer ministro finlandés ratificó en esta línea que debe acudirse a los “fondos comunes de la UE en todo aquello que afecte a la UE”, como es el caso de la seguridad ante la amenaza expansionista de la Rusia de Vladímir Putin y la situación en Ucrania.

Esta será una de las primeras que defenderá España para condicionar el plan de rearme que implicará un coste estimado de 800.000 millones de euros para los Veintisiete. Por otro lado, Sánchez apuesta por redefinir el concepto de defensa para incluir como gasto partidas referidas a la ciberseguridad, la IA, la lucha contra el terrorismo o la cooperación. Ambas apuestas, explican fuentes de Moncloa, se situarán en la mesa de debate “al mismo nivel”, sin priorizar una sobre otra ni disociarlas. Se defenderán “en paralelo”, según añaden, como una cuestión “estratégica”.

Rechazo al término "rearme"

El enfoque de España es un tanto disruptivo, hasta el punto de que Sánchez ha criticado que se esté utilizando en las conversaciones "el término rearme". "No me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas". En este punto apostó por "un salto tecnológico" aprovechando "ahora que vamos a dar un paso al frente en una mayor inversión en seguridad y en defensa". Un guiño a sus socios, poco antes de que Sumar y el PSOE visibilizasen su ruptura sobre el aumento del gasto en defensa y la pertenencia a la OTAN en una votación en el Congreso.

En el Gobierno entienden que el debate se extenderá al menos hasta el próximo mes de junio, coincidiendo con la cumbre de la OTAN en La Haya. No esperan, por tanto, que se salga de esta reunión con decisiones cerradas. Al menos en el capítulo de defensa, pues el Consejo Europeo abordará también asuntos relativos a la competitividad con la vista puesta en los aranceles impuestos por EEUU y la amenaza de guerra comercial.

"Cómo se gasta"

En Moncloa buscan con estas prioridades acercar posiciones con sus socios. Se insiste en que lo importante no es tanto lo que se gasta, sino “cómo se gasta”. “Más que aproximar recursos, es importante computar la totalidad”, explican las mismas fuentes del Gobierno. De este modo, si se incluyen partidas ahora mismo en el presupuesto de departamentos como Industria, Transición Digital o Exteriores, el “esfuerzo anticipado” para llegar al 2% del PIB en gasto en defensa se suavizará. Al igual que con los mecanismos de financiación propuestos, buscando la menor afectación posible en las cuentas públicas y blindando el Estado de bienestar.

Un discurso que por ahora no está limando la oposición de las formaciones progresistas. Tampoco de sus socios de coalición, Sumar, puesto que los de Yolanda Díaz no ven margen para la unanimidad en el marco europeo. Como ejemplo ponen que la izquierda polaca, de su misma familia política europea, aboga porque el gasto en defensa sea estrictamente armamentístico. El PP se mantiene igualmente crítico, sin que la reunión de la pasada semana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para abordar el plan de rearme sirviese para acercar posiciones.