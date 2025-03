Desconcierto en el PP por el pacto de Mazón con Vox

La semana política empezó con Carlos Mazón anunciando en las Corts un preacuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2025. Las formas (el tono del ‘president’) y el fondo (la asunción de los postulados de la ultraderecha en materia de inmigración y políticas verdes) han sumido en el “desconcierto” a una buena parte del PP. Entre la quincena de diputados, senadores y barones consultados para este análisis, esa palabra, “desconcierto”, es una de las que más se ha repetido.

“No tenía la necesidad de plegarse así”

La frase la pronuncia un diputado cuando denuncia que el propio Mazón ha renegado de lo que llevaba en su programa electoral del 2023. Hace dos años, el político alicantino incluyó la necesidad de atender a los menores extranjeros no acompañados y pidió “revisar” el Pacto Verde Europeo para “priorizar la producción”. Todo eso ha saltado por los aires. “La Comunitat Valenciana tiene un problema con la inmigración ilegal”, dijo el lunes. “Rechazamos y llamamos a la acción en contra [del Pacto Verde]”, lanzó en otro momento sin dar margen a su posible mejora.

“Mazón debería haber pedido [a Vox] volver al acuerdo que hizo en 2023 y no comprarles estas exigencias nuevas”, lamenta un barón que reconoce la difícil situación de Génova. Un senador veterano se revuelve contra “el tono de desprecio” que vio en el discurso del ‘president’. “Yo no entendí nada. Me dejó totalmente desconcertado. Esa manera de hablar de las políticas europeas que hemos pactado nosotros mismos en Bruselas... ¿Esto lo ha aprobado Feijóo de verdad?”, se preguntaba el miércoles después de haber escuchado días antes al portavoz nacional, Borja Sémper, decir que el líder del PP estaba “informado” y estaba “de acuerdo” porque el Presupuesto ofrece “estabilidad”. Además Sémper llegó a asegurar que los populares no han renunciado a sus “principios” para cerrar el acuerdo con Vox, una afirmación que también sorprendió a sus propios compañeros.

“Vox está consiguiendo lo que buscaba”

Durante la semana, Feijóo ha limitado su exposición a la prensa y aún no ha tenido que justificar por su boca las cesiones de Mazón en inmigración y políticas verdes. Solo celebró de manera genérica, el jueves, que los valencianos tengan Presupuestos para este año.

El calendario, sin embargo, le va a jugar una mala pasada. El pasado verano se decidió que el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) de este año se celebrara en València. Feijóo ha intentado cambiarlo a Madrid, pero no ha podido porque ya había dinero comprometido y reservas realizadas. Mazón como anfitrión de un cónclave europeo no parece lo más razonable en estos momentos. Eso sí, el líder del PP apuntó que el ‘president’ estará en el congreso si “su agenda se lo permite”... Las bromas sobre adónde lo podría mandar ya corren entre los populares.

“Vox se salió de las coaliciones para acorralarnos ideológicamente y lo está logrando”, apunta un antiguo fontanero de Génova

En el partido ha avanzado una ola de pesimismo porque se ha extendido la idea de que “Vox está consiguiendo lo que buscaba” cuando rompió los gobiernos en julio del año pasado. “Se salió de las coaliciones para acorralarnos ideológicamente y lo está logrando”, apunta un parlamentario y antiguo fontanero de Génova.

En las conversaciones de estos días, los dirigentes del PP recuerdan que Mazón ya puso en aprietos a Feijóo en 2023, cuando corrió a pactar con el partido de Santiago Abascal tras las elecciones autonómicas de mayo. Aquellas prisas escoraron al partido a la derecha y perjudicaron al PP en las generales que se celebraron en julio porque facilitaron la campaña “hay que parar a la ultraderecha” que lanzó el PSOE. Resultado: Feijóo no llegó a la Moncloa. En el horizonte ahora, las elecciones en Castilla y León y Andalucía.

“No necesitaba los Presupuestos, necesitaba comprar tiempo”

El argumento principal de Génova de que Mazón tenía que hacer todo lo posible para convencer a Vox de que le apoyara los Presupuestos no se lo compran algunos dirigentes del propio PP. “Es mentira. Se puede hacer prácticamente todo sin tener Presupuestos”, admite un consejero autonómico. “No los necesitaba, necesitaba comprar tiempo para intentar hacerse fuerte en la Generalitat”, añade, una idea que es compartida por varios de los entrevistados.

“Yo soy Feijóo y estaría harto de él. No ha dado una a derechas en estos cinco meses. Hasta esta semana no se ha reunido con las víctimas”, se lamenta otro barón con mando en plaza. Pese al “desconcierto” provocado por Mazón en todos los niveles de la formación, un portavoz oficial del PP aseguró el mismo lunes que este pacto allanaba el camino para que otras comunidades pendientes del respaldo de Vox también puedan tener Presupuestos. Son cuatro las que lo necesitarían, Baleares, Extremadura, Aragón y Murcia, aunque es en estas dos últimas donde los conservadores son más optimistas. Sus presidentes, Jorge Azcón y Fernando López Miras, sin embargo, no muestran tantas prisas. “Tenemos nuestros propios tiempos y nuestro propio criterio. Para que haya un acuerdo presupuestario tiene que haber un mínimo común denominador que pase por las políticas de quien ganó las elecciones”, avisó Azcón.

Suscríbete para seguir leyendo