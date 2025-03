Josep Borrell en Badajoz: "Los europeos hemos perdido el ardor guerrero"

“Los europeos hemos perdido el ardor guerrero”. Así lo señaló ayer Josep Borrell en Badajoz para referirse a la situación que actualmente vive Europa a tenor del cambio de postura de Estados Unidos con respecto al despliegue de su Ejército en el viejo continente. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad pronunció este viernes por la tarde una conferencia en el salón de plenos de la Diputación de Badajoz invitado por la Fundación Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Con la sala llena de público, unas 200 personas, y la intervención también del eurodiputado Ignacio Sánchez Amor, indicó que una de las grandes ventajas de la construcción de Europa es que los ciudadanos europeos hemos perdido el apetito de la guerra. Para él, eso es una excelente noticia, "que un joven europeo sepa que no le van a mandar a una trinchera a matar a su compañero de Erasmus es una grandísima novedad", dijo de forma irónica. Sin embargo, debemos enfrentarnos a una realidad que parecía olvidada. Y es que “la paz no es el estado natural de las cosas, el estado natural de las cosas es el conflicto”. Desde su punto de vista, los europeos hemos llegado a pensar torpemente que la guerra era cosa de otros “y no es así, ocurre cerca y podría llegar aún más cerca”, sentenció.

Desde su punto de vista, el mundo ha cambiado su realidad. Hoy no existe la bipolaridad Este-Oeste, existe la globalización, y asistimos a la emergencia impetuosa de la gran potencia que es China y una más que probable alianza entre Estados Unidos y Rusia. En su opinión, “no se trata de una alianza clásica de dos países frente a un tercero, pero sí una convergencia de puntos de vista”. Para Borrell, el nuevo presidente de Estados Unidos está más de acuerdo con el presidente de Rusia que con Europa. Por ello, se pregunta : ¿Qué es lo que une a Putin y a Trump? La respuesta a su juicio es que ambos comparten una misma voluntad, la voluntad de recuperar la potencia perdida. “Cuando Trump dice ‘vamos a hacer otra vez América grande’ está indicando que hay que recuperar una potencia que él considera perdida y eso es exactamente a lo que aspira Putin cuando dice: voy a reconstruir lo que fue Rusia antes de la caída de la Unión Soviética”. El exalto representante de la Unión Europea lo tiene claro: “Trump es el Putin americano, representa la misma voluntad imperial. No es un dictador, ha llegado al poder democráticamente, pero su visión del mundo, la fuerza frente a la ley, es algo que les identifica y les hace converger en una misma actitud”.

Ejércitos pequeños

Borrell indicó que los ejércitos de Europa son pequeños, sin capacidad para enfrentarse a una guerra. No en vano, no hay ningún ejército europeo capaz de movilizar del orden de 40.000 efectivos necesarios para atender a un conflicto bélico hoy día. Lo máximo que se puede hacer es mover a 10.000 efectivos y con ejércitos como el francés, el polaco o el británico. “La gran guerra no la sabemos hacer porque no la hemos tenido que hacer desde la II Guerra Mundial”, apuntó. Esta circunstancia se une ahora con lo ha venido a decir Estados Unidos a Europa y es: “tienen que ocuparse ustedes de su seguridad porque nosotros ya no lo vamos a seguir haciendo”. Por eso los europeos deben preguntarse "si van a ser capaces de hacerlo, a qué coste y cuánto tiempo van a tardar en conseguirlo".

Según Josep Borrel, en Europa hoy día hay desplegados unos 100.000 soldados americanos, muchos menos que durante la guerra fría cuando llegó a haber cerca de 300.000. Pero no son pocos. Si tuviéramos que sustituirlos los países europeos tendrían que multiplicar por dos su gasto militar. Y eso –indicó Borrel- es un esfuerzo muy importante económicamente, pero también desde el punto de vista organizativo y cultural. “Ahora los europeos se enfrentan a la necesidad cultural, antropológica, económica, organizativa y política de organizar su defensa sin que el amigo americano esté allí para dar una garantía”, declaró.

Un gigantesco despilfarro

En su opinión, después de cinco años al frente de la seguridad y la defensa en Europa puede decir que si todos los países europeos multiplicasen por dos o por lo que fuese su actual gasto militar, “sería un gigantesco despilfarro porque seguiríamos teniendo ejércitos inoperables que no pueden funcionar juntos, que seguirían teniendo las mismas carencias y por el contrario muchas duplicaciones, cosas que más que sobrar estorban”. Para él, “27 ejércitos más grandes de lo que son no es lo que necesitamos. Necesitamos unidades interoperables en todos los ejércitos que pudiesen compartir unidades de mando y control y pudiesen funcionar juntos y hacer frente a un peligro común. Eso quiere decir un mando y un control común”. Porque, según su criterio, “la utopía de un ejército europeo es imposible si Europa no se integra políticamente”. ¿A quién rendirían cuentas los generales?, se preguntó. “No se puede pretender avanzar en la integración militar europea sin avanzar en la integración política”, sentenció. En consecuencia, dijo, hay que trabajar en la integración conjunta de nuestros ejércitos y en su capacidad de actuar lo más rápidamente posible.

Borrell también se refirió explícitamente a la guerra en Ucrania y la participación de Europa en el conflicto de forma indirecta. “Hay gente que ha sido crítica con esta decisión. Dicen que cuanto más se ayude a Ucrania más va a durar la guerra y eso es bastante tautológico porque, es verdad, si no la hubiéramos ayudado a los ucranianos la guerra se hubiera acabado enseguida porque Putin hubiera llegado a Kiev y hoy el pueblo viviría bajo la bota rusa y los europeos viviríamos mucho más inseguros". En consecuencia, concluyó, cabe la pregunta: "Si no ayudamos a Ucrania, la guerra se acaba pero ¿cómo se acaba? ¿No le importa a usted cómo acabe el conflicto? Pues eso es lo que le importa a Europa”.