Ayuso endurece el discurso en materia migratoria y acusa a Sánchez de "incendiario"

Nueva invectiva de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña no ha dudado hoy en acusar a Sánchez de instaurar "un régimen de terror" para mantenerse en la Moncloa. No solo le ha reprochado su intento de controlar instituciones, empresas y medios, sino que ha arremetido también contra sus políticas migratorias. En un momento en que se discute el reparto por la península de 4.500 menores migrantes no acompañados desde los centros de Canarias y Ceuta, Ayuso ha calificado a Sánchez de "incendiario" y de haber convertido España en un "auténtico coladero".

"La crisis mundial de la inmigración tiene en Sánchez a un verdadero incendiario", ha dicho concretamente la dirigente madrileña, para quien el Ejecutivo lleva desde 2018 "poniendo en peligro la seguridad de las calles y la integración de tantos inmigrantes legales que sí vienen a ayudar a levantar a España y Europa entera". El país, ha añadido, es "un auténtico coladero", por culpa de la "demagogia y la incapacidad para creer en nada" de un Sánchez, ha dicho, que no duda en "instrumentalizar el drama de tantos menores".

No ha sido el único asunto que ha abordado en la descripción de un panorama negro, "el momento de mayor deterioro político e institucional de nuestra democracia". Si en materia de política exterior, Sánchez es "crisis internacional", en política interior es "parálisis nacional". Ayuso ha enfatizado las "100 derrotas en el Congreso" de un Gobierno que "según se va empequeñeciendo se va embruteciendo" y solo es capaz de aprobar lo que le imponen sus socios, "aquello que es ilegal o dañino para España".

En su retrato de situación ha llegado aún más lejos. "Hoy todos sabemos que para sobrevivir [Sánchez] es capaz de vender a España entera", ha afirmado. "Y para ello lleva tiempo instaurando este régimen de terror que consiste en 'o conmigo o contra mí'. En las empresas, en las instituciones, en la cultura, en los medios y en la política". Estamos en un momento, ha abundado, en el que "empresa, embajador como el de Corea, artista, periodista o medio de comunicación que no diga abiertamente estoy con el sanchismo, estoy con Pedro Sánchez, es perseguido, atacado y expulsado". Mucha gente se opone en privado, pero callan para no ser "acuchillados esa misma tarde en plaza pública" en forma, ha descrito, de inspecciones fiscales, inspecciones de trabajo o ataques contra su prestigio. "Todo aquello que no esté dentro del régimen, es atacado, es humillado, es perseguido y es desprestigiado", ha remachado en el transcurso de un desayuno informativo en Madrid organizado por Europa Press.

El ataque ha abarcado también a Radio Televisión Española, a la que días después de la emisión del documental 7291 sobre la gestión en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia ha reprochado ser "instigadora de bulos todos los días", y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, presente ha dicho, "en todas las maniobras que llevan a España al abismo internacional", incluidos "pactos envenenados con narcodictadores y tiranos".

"Donde haya recursos"

En plena polémica por el reparto de menores migrantes no acompañados, Ayuso ha vuelto a referirse a una situación de "inmigración ilegal descontrolada" que el Gobierno central no hace sino "dinamitar". Preguntada expresamente si los menores trasladados a Madrid serían llevados al centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, ha señalado que se les acogerá "donde haya recursos", que en estos momentos, ha apuntado, "ya están desbordados. La presidenta madrileña ha aprovechado también para criticar lo que considera "demagogia insoportable" del PSOE, que gobierna en la localidad y se opone a la gestión del centro. ""Soy socialista, soy progresista, pero a la distancia proporcional a la pancarta y al problema", ha ironizado. Asimismo, ha insistido en que denunciará el reparto ante los tribunales y la Unión Europea.

A lo largo de casi una hora, Ayuso ha podio referirse también, a preguntas del conductor del encuentro, a la situación de su pareja, el empresario Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal, falsedad documental, administración desleal y corrupción en los negocios. En su opinión, lleva "14 meses de juicio mediático" solo por ser su novio. "Necesitan o destruirme personalmente o ensuciarme", ha subrayado, además de volver a asegurar que ni ella ni su Gobierno le han beneficiado en nada. "A nadie le interesa un señor que nunca he oficializado, que nunca he presentado, que nunca ha ido a ningún lado en calidad de ser pareja de nadie. Al que nunca he sentado en la Comunidad de Madrid a hacer negocios en mi nombre, al que yo no conocía cuando esos ejercicios y que no contrató con la Comunidad", ha apuntado.

El "galgo de Paiporta"

También en el turno de las preguntas ha sido inquirida por el pacto en la Comunidad Valenciana del presidente regional, Carlos Mazón, con Vox para sacar adelante los presupuestos, un pacto que ha defendido sin ambages. "Yo he pactado con Vox y aquí estamos. No creo que sea el fin del mundo", ha señalado, antes de virar de nuevo la situación contra el Gobierno central. A juicio de Ayuso, el acuerdo valenciano es "una anécdota" al lado de un Gobierno de la nación sin Presupuestos, " que no sabe qué hacer con la Defensa y que no sabe donde está en materia internacional". "Es un disparate lo que tenemos en Moncloa, no hay nadie al volante", ha insistido.

Ella, ha afirmado, no va a echar "ni sal ni gasolina en una situación tan delicada", en referencia a la reconstrucción tras la DANA. "Ojalá el Gobierno de Mazón siga reforzado, siga para adelante y cuente con todos", ha concluido no sin dejar de lanzar otra pulla contra Sánchez, a quien ha llamado "el galgo de Paiporta" tras la visita que el presidente hizo junto a los Reyes a la localidad valenciana poco después de las inundaciones. "Que el galgo de Paiporta ayude también de vez en cuando en lugar de estar, como siempre, intentando mediáticamente olvidar a los valencianos y retorcer la verdad", ha manifestado.