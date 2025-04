Revilla no se arrepiente de nada de lo que ha dicho del rey Juan Carlos I: "Creo que se lo merece"

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este miércoles que no se arrepiente de todo lo que ha dicho sobre Juan Carlos I en los últimos años: "Reconozco que mi último libro es duro, pero creo que se lo merece". El expresidente de Cantabria ha dicho que la demanda por derecho al honor anunciada por el rey emérito contra él es un intento de "atajar otras voces" y "dar un escarmiento" aprovechando su popularidad. Se ve a sí mismo como una cabeza de turco. Si no, se pregunta, "¿por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles, o contra Corinna [Larsen]?". Esas dos mujeres mantuvieron relaciones con el exjefe de Estado durante años y ambas han revelado en los medios de comunicación aspectos desconocidos del emérito.

"No me arrepiento, reconozco que mi último libro es duro, pero creo que se lo merece", ha afirmado Revilla en una rueda de prensa en la sede del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Acostumbrado a los medios, el político cántabro ha explicado que ya tiene abogado para defenderse contra la demanda por derecho al honor por "expresiones calumniosas e injuriosas" que, según Juan Carlos de Borbón, ha vertido contra él en medios de comunicación desde mayo de 2022 a enero de 2025. La noticia saltó este martes y fuentes de la Casa del Rey no tardaron en aclarar que el emérito no ha consultado con la Zarzuela que iba a dar ese paso y todo lo está llevando con "sus abogados privados".

El secretario general del PRC y expresidente de Cantabria Miguel Angel Revilla. / EFE

El expresidente de Cantabria ve "injusto e, incluso, mezquino" la decisión de Juan Carlos I, teniendo en cuenta que al rey emérito "no se le puede hacer nada" por su inviolabilidad. Revilla ha subrayado que es una "persona limpia pero por conciencia y convicción". "Por eso tengo la autoridad moral de denunciar todo lo que me parece mal", ha incidido.