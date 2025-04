La UCO desvela una "contraprestación" a Ábalos por el rescate de Air Europa y que Hidalgo recurrió a Begoña Gómez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha desempeñado "un papel relevante y de responsabilidad en la presunta organización criminal" liderada por el comisionista Víctor de Aldama, según explican los agentes en el último informe incorporado a la causa, conclusión a la que llegan por la "relación directa mantenida en el tiempo" con el que fuera su asesor Koldo García y el propio comisionista de las mascarillas. Además, por primera vez en este procedimiento mencionan a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con las negociaciones para el rescate de Air Europa.

El informe, de 265 páginas, relata que el 3 de septiembre de 2020 el considerado "nexo corruptor" de la trama informó a Koldo de que Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia -propietaria de Air Europa- estaba "jodido, muy jodido" y añadía: "Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña". A raíz de esta intervención, los agentes concluyen que Hidalgo estaría valorando acudir a vías alternativas, "lo que probablemente conllevaría un perjuicio económico" para el comisionista, al que Globalia estaba pagando mensualmente. Los agentes agregan que eso significaba que también cobraba Koldo: "Te lo digo como amigo, creo que se va todo a la mierda", le dice, a lo que el asesor responde que "es lo que hay".

La Guardia Civil afirma que Ábalos llegó a acceder a la difusión de un comunicado "que cumpliría con los intereses de Hidalgo, y, consecuentemente, de Aldama", pues este recibía "un sueldo mensual de 10.000 euros por parte de Globalia, donde ostentaba el cargo de consejero". Lo que explica la insistencia con la que Koldo se la reclamaba: "Jefe, perdóname, pero sabes algo de Ia nota de prensa por favor, lo digo por este que le va dar algo".

La UCO destaca que en esta operación del Gobierno "habrían existido dificultades para que este rescate fuera concedido" y que "la influencia del ministro Ábalos podría haber sido clave" para recibir las ayudas del Ejecutivo. Así, tras el rescate, Ábalos habría recibido una "contraprestación", en referencia al chalé de Marbella en el que veraneó con su familia, según los agentes, que a continuación destacan que Koldo comentó con el entonces ministro con las siguientes palabras: "Te comento esto sale gratis por las molestias generadas". La Guardia Civil considera que hay "una serie de indicios que permiten apuntar a Aldama como el nexo de unión entre esa estancia vacacional y la nota de prensa del rescate de Air Europa".

Fraude de los hidrocarburos

Además, la UCO ha detectado "una relación causa-efecto entre la negativa por parte de Industria y el desalojo final de Ábalos del chalet de Cádiz". Y resalta una coincidencia de fechas. El 9 de diciembre de 2021 el Ministerio de Industria denegó la condición de operador en la venta de hidrocarburos para la empresa Villafuel, "fundamental para la consumación del eventual fraude", una decisión que provocó que el socio de Aldama, Claudio Rivas Ruiz-Capillas, enviara un burofax a Ábalos para "iniciar el desahucio del inmueble" de La Alcaidesa.

No obstante, el informe considera Aldama había "comprometido la compra de un chalet para uso y disfrute de Ábalos con motivo de los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión" en la compra de mascarillas por entidades dependientes del MITMA, y para "lograrlo, se valió de María del Carmen Pano y Claudio Rivas" con quienes "estaba inmerso en la consecución de la habilitación administrativa como operador de productos petrolíferos al por mayor".

Exparejas de Ábalos

La Guardia Civil también relata la contratación en empresas públicas de quienes fueron parejas de Ábalos. Respecto a Jésic Rodríguez afirma que "al igual que sucedió en Ineco, la falta de asistencia al puesto de trabajo ocupado por Tragsatec también quedaba respaldada en distintas conversaciones" mantenidas entre ella y el hermano de Koldo, Joseba García, como la del 24 de marzo de 2021.

El informe de la UCO refleja también los mensajes intercambiados por Koldo García y otra mujer, Claudia M., en relación con su contratación por Logirail desde el 18 de febrero de 2020. En ellos ella muestra su preocupación por el perjuicio que de conocerse podría reportar al exministro José Luis Ábalos y le dice al asesor que "él es su jefe". La UCO considera que las evidencias digitales obtenidas en los teléfonos de los investigados han puesto de manifiesto que Claudia M, “cuando formaba parte del círculo personal de Ábalos, fue contratada por la empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes denominada Logirail SME SA”.

El informe sostiene que, en virtud de los mensajes, esta mujer “habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia del entonces ministro Ábalos. Para ello, Koldo actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no sólo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no fuera rescindida”.

En concreto, el 8 de octubre de 2019, Ábalos “se interesó por la posibilidad de que Claudia fuera contratada por alguna entidad dependiente del ministerio”. Y tras esa pregunta, el asesor “respondió afirmativamente y, bajo las palabras "Lo arreglo", se comprometió a conseguirlo”.

Unos días después, continúa el informe de la UCO, en concreto el 16 de octubre de 2019, esta mujer remitió a Koldo su currículum vitae, expresando: "¿No me acuerdo si me pidió en su día más cosas?". Acto seguido, Koldo afirmó "Con esto me vale", dejando entrever que esa documentación sería suficiente. Tras ello, Claudia le dio las gracias, resultando significativo que Koldo respondiera "a mi no ya sabe usted", asintiendo Claudia en referencia a un tercero "que alegría me dio", dijo.