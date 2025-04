Gamarra: "El matrimonio Sánchez-Gómez no debe permanecer ni un día más en Moncloa"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este domingo en Logroño que "el matrimonio Sánchez-Gómez no debe permanecer ni un día más en la Moncloa", donde, ha asegurado, "la corrupción es sistémica".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar 'La familia del vino', primera exposición permanente que se cuelga en el Centro de la Cultura del Rioja en la capital logroñesa, Gamarra ha reseñado que "sin duda alguna hemos conocido esta última semana un informe de la UCO que es demoledor, pero muy clarificador".

"Una estación de penitencia más en este vía crucis de juzgados y también de investigaciones policiales en el que está inmerso Pedro Sánchez. Pedro Sánchez -ha continuado- representa hoy, sin lugar a dudas, la puerta giratoria de la corrupción. Porque todos los casos entran y salen de Moncloa".

Así, ha recordado que "a punto de que se cumpla, como va a ocurrir esta semana, el año en el que se destapó la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ya ha quedado absolutamente constatado es que esto no se trataba de un caso aislado y de cuatro pillos, no, la corrupción es algo sistémico dentro del Gobierno de Pedro Sánchez".

En sus palabras, "a día de hoy lo que ya sabemos es que en la agenda política del gobierno socialista el orden del día es el tráfico de influencias, la malversación, el cohecho y esto un país como España no se lo puede permitir".

Ha considerado que "ahora sí que tenemos ya muchas evidencias de que cuando Pedro Sánchez cesó a Ábalos, él ya sabía lo que estaba pasando, lo sabía y lo tapó, ahora hemos conocido esas fiestas con tanta alegría del ministro Ábalos que ocurrían en Paradores y nadie puede decir en ese Consejo de Ministros que no supieran nada, porque hoy sabemos que las responsabilidades de muchos de los ministros hoy estaban muy cerca de lo que ocurría en el entorno del señor Ábalos".

"Cada vez tenemos más claro que lo sabían y lo taparon, que lo sabían y lo ocultaron, que lo sabían y se callaron, porque al final la corrupción es la manera de gobernar que tiene Pedro Sánchez", ha argumentado.

"Hora de dar explicaciones"

Para la dirigente 'popular', además, "el informe de la UCO ha sido muy clarificador, porque va un paso más allá, ya no sólo hablamos de una trama en la que la toma de decisiones tenía que ver con los intereses de los propios ministros en esa trama de corrupción, sino que hemos podido saber y conocer que también el tráfico de influencias presuntamente afecta a la propia mujer del presidente del Gobierno".

"Cuando se habla del rescate de Air Europa, hablamos del rescate más rápido, del rescate más alto, 475 millones del primer rescate. ¿Cómo es posible que en apenas 70 días se rescatara a una empresa con esta complejidad? Pues es posible cuando se conocen los vínculos que tuvo esta empresa no sólo con el Gobierno, dentro de un Ministerio y desde un Ministerio, sino también en las relaciones personales con la mujer del presidente del Gobierno", ha incidido Gamarra.

Por eso, ha exigido que "es hora de que den explicaciones, el silencio no cabe, las respuestas a las que durante todo este año no han querido dar son las propias investigaciones judiciales y policiales las que están siendo contundentes". "Y, por lo tanto, esto no es un Gobierno decente. Este no es un Gobierno a la altura de lo que necesita España y los españoles", ha dicho.

A juicio de Gamarra, "no podemos tener un Gobierno en el cual la política parlamentaria la marca Puigdemont; lo que tiene que ver con sus relaciones políticas las marca el señor Ábalos; cuando hablamos de la política económica, la marca la mujer del presidente con sus relaciones personales; cuando hablamos de la política judicial es el propio fiscal general del Estado; y si hablamos de la política exterior es Rodríguez Zapatero".

"Este gobierno no gobierna, resiste, pero resiste tolerando y tapando la corrupción y esto es lo que ni España ni los españoles merecemos", ha insistido Cuca Gamarra, quien ha recordado que "ésta es una semana clave en el ámbito de conocer todavía con más profundidad hasta dónde ha llegado la corrupción en nuestro país", apuntando a "la comparecencia mañana en el Senado de Jésica a las 11 de la mañana".

La realidad, ha continuado, "es que a nosotros su vida personal no nos interesa en absoluto, pero sí que nos interesa saber todo lo que tiene que ver con lo que hemos pagado los españoles, es normal que los españoles se pregunten cuántas Jésicas ha habido, a cuántas les hemos estado pagando un sueldo público para que fueran las mujeres prostituidas por un ministro del Gobierno de España".

"Tenemos derecho a saber -ha reclamado- no sólo cuántas han tenido un sueldo público, que no era magia, que hemos pagado con nuestros impuestos, sino también cómo es posible que las delegaciones internacionales del Gobierno de España hayan participado y hayan asistido estas mujeres. Esto no lo merece ni España ni los españoles".

Y mañana, ha apuntado, "esperemos que se puedan conocer todos los detalles, no sólo aquellos que ya se ha conocido en su declaración ante el Tribunal Supremo, sino lo que tiene que ver con las últimas informaciones que del propio sumario se han conocido".

"El que decía ser el Gobierno que venía a acabar con la corrupción y que iba a ser el que nos salvara las mujeres ha demostrado ser el Gobierno más corrupto y por otro lado además el Gobierno que ha practicado la prostitución desde dentro del Consejo de Ministros", ha acusado Gamarra.

Así, ha finalizado subrayando que "España merece otro gobierno, no este gobierno indecente, porque con lo que hemos conocido además durante toda esta última semana de las relaciones de la propia trama con la mujer del presidente del gobierno, que presuntamente ha podido influir en el rescate de una empresa española, lo que queda claro es que el matrimonio Sánchez Gómez no debe permanecer ni un día más en la Moncloa, deben dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas".