El Gobierno aprobará antes de verano una ley para rebajar la edad de voto a los 16 años

El Gobierno pretende que el sufragio activo a los 16 años sea una realidad en esta legislatura. Para acelerar su impulso, se incluirá una reforma de la ley electoral con la rebaja de la edad de voto dentro de otra norma más genérica sobre juventud. El ministerio proponente es el liderado por Sira Rego y, según avanzan fuentes de su entorno, prevén llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros para aprobarlo en primera vuelta “antes de verano”. Con la denominación de Ley de Juventud y Justicia Generacional, la norma busca establecer un marco general “para que las políticas públicas adopten una perspectiva juvenil de forma transversal y se garantice la perspectiva juvenil en la gestión de recursos públicos y bienes comunes, así como el fomento participación juvenil en la elaboración de las políticas públicas”.

Durante los últimos meses se ha realizado un proceso participativo por el que se han cribado más de 400 páginas de propuestas. “Casi un proceso constituyente”, comparan sus impulsores sin dejar de señalar que la rebaja del voto a los 16 años será una de las medidas estrellas. Esta reforma de la ley electoral no forma parte del acuerdo de coalición entre Sumar y PSOE ni tampoco del programa electoral de los socialistas para el 23-J, pero los socialistas se comprometieron a ello en su último congreso federal celebrado a finales del pasado mes de noviembre.

La intención del Ejecutivo es que la reducción de la edad del voto pueda plantearse por fases, sin que conlleve que en las elecciones generales de 2027 vaya a incrementarse ya el censo de votantes. La idea sería aplicarlo por primera vez en otros comicios, como serían unas europeas, para implantar esta medida de manera “gradual”. De hecho, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo pudieron ejercer por primera vez su derecho a voto los menores de 18 años en Alemania. Se sumaron a los de Austria, Bélgica, Grecia y Malta, donde se han realizado diferentes tipos de reformas para ampliar el sufragio activo.

El socio minoritario de la coalición reconoce que la tramitación será larga, al implicar además cambios en leyes orgánicas, pero también anticipan fuertes “resistencias”. Entre los socios de investidura no hay consenso. PNV y Junts no apoyaron la última iniciativa no de ley en este sentido debatida en el Congreso. El PSOE incluso rechazó una iniciativa similar de ERC en la pasada legislatura, aunque ahora han virado hacia un apoyo activo. Desde el PP se rechaza de plano.

Se trata de una reivindicación histórica de formaciones como IU, a la que pertenece Sira Rego, y en los últimos tiempos han enarbolado con fuerza esta bandera las Juventudes Socialistas. Fue esta organización la que abrió el debate dentro del PSOE hasta lograr incluir la medida en su ponencia del congreso federal de Sevilla, el documento estratégico con la hoja de ruta política.

Subcomisión de estudio

Más allá del argumento de que si se puede trabajar o casarse con esta edad también se debe tener derecho a voto, en el ministerio de Juventud e Infancia rechazan cálculos electorales. El debate sobre la tendencia a la derechización de los más jóvenes está abierto y algunos sectores internos en el PSOE lo han agitado para oponerse a la reforma, pero desde las Juventudes Socialistas siempre lo combatieron al considerar “una falacia decir que la gente joven no es progresista”.

Según el CIS postelectoral y otras encuestadoras privadas, el PSOE fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones generales en la franja de edad de los 18 a los 24 años. Entonces, la estrategia de campaña de Pedro Sánchez tuvo un fuerte componente para captar y, sobre todo, movilizar a estos votantes. Acudió a formatos de nicho, con una atípica campaña, y los socialistas pusieron el foco en un programa electoral con medidas dirigidas a los jóvenes, desde la gratuidad del transporte público a la extensión del bono cultural, además de erigirse en valedores para preservar los avances en materia de feminismo.

El Congreso tiene pendiente de crear una subcomisión de estudio sobre la reducción de la edad de voto, pero en el Gobierno apuntan que, independientemente de sus tiempos, acelerarán la tramitación de la ley con su aprobación en Consejo de Ministros. En los últimos meses ya se ha ido avanzando en este camino y desde la coalición subrayan su voluntad de iniciar cuanto antes de la tramitación para contar con tiempo suficiente antes de agotarse la legislatura.